O Παναθηναϊκός πήρε την πιο σοφή απόφαση των τελευταίων ετών

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για όσα έγιναν στο Καραϊσκάκη και την επιλογή του Τριφυλλιού να μην επιτρέψει την συνέχεια ενός παιχνιδιού που είχε αλλοιωθεί.

Αντί να κάθομαι να ξαναβλέπω το ντέρμπι που ήταν πραγματικά υπέροχο, αντί να κάθομαι να μελετάω τα στοιχεία από το Wyscout για να μπορέσω να προσφέρω ένα ποδοσφαιρικό blog στο αναγνωστικό κοινό του Gazzetta, αντί να σχολιάζω το καλύτερο ημίχρονο που έχει κάνει στο Φάληρο ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια, είμαι υποχρεωμένος να κάθομαι και να ασχολούμαι με οτιδήποτε μη ποδοσφαιρικό, με πράγματα που καμία σχέση δεν έχουν με το άθλημα, επειδή ένας... φίλαθλος του ποδοσφαίρου αποφάσισε να πετάξει μια κροτίδα στους παίκτες του Τριφυλλιού που έκαναν ζέσταμα και να στείλει στο νοσοκομείο τον Χουάνκαρ, την ώρα που η ''ομάδα'' του ισοφάριζε το παιχνίδι.

Και θα πρέπει να σχολιάσω τα τεκταινόμενα όταν ο δράστης όχι μόνο δεν έχει εντοπιστεί, όχι μόνο δεν έχει συλληφθεί, όχι μόνο η ενέργειά του δεν έχει καταδικαστεί αλλά επί της ουσίας έχει επικοινωνιακά ''ξεπλυθεί'' από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, καθώς το σφάλμα φαίνεται πως το έκανε ο Χουάνκαρ που ''είναι ευαίσθητος στα αυτιά''! Να είναι η ''αγαπημένη'' σου ομάδα σε κακό βράδυ, να ισοφαρίζει στην αρχή του ημιχρόνου και αντί να την αφήνεις να συνεχίσει με το μομέντουμ δικό της για την ολική ανατροπή, εσύ να πετάς κροτίδα και μάλιστα από τις ''δυνατές'' σε παίκτες της αντίπαλης ομάδας που κάνουν ζέσταμα. Και μόνο ''μπράβο'' που δεν ακούς.

Σε ποια σοβαρή ποδοσφαιρικά χώρα του πλανήτη θα γινόταν αυτό; Το ελληνικό ποδόσφαιρο γυρίζει χρόνια πίσω όταν ένας παίκτης πέφτει σχεδόν λιπόθυμος και χάνει την ακοή του ή όταν ένας παίκτης δέχεται τέτοια επίθεση και δεν καταδικάζεται το γεγονός; Μόνο συγγνώμη δεν ζήτησαν από τον Χουάνκαρ να τους πει.

Και όσοι από χθες το βράδυ έβγαλαν τα μέτρα, σαν τους άλλους πέρσι στη Νέα Φιλαδέλφεια, για να δουν πόσο κοντά ή μακριά ήταν, ας τους περάσουμε από ένα τεστ, να σκάνε δεξιά και αριστερά τους αυτής της εμβέλειας κροτίδας, να δούμε τις συνέπειες. Γέμισε Rambo αυτή η χώρα.

Είχε ανάγκη να πάρει ο Παναθηναϊκός τα ματς στα χαρτιά, δηλαδή; Γελάει το σύμπαν. Το 1-1 στο 49' μαγική εικόνα ήταν και αν ήταν πιο προσεκτικός στο πρώτο μέρος ο Παναθηναϊκός θα το είχε... καθαρίσει το παιχνίδι. Και να πεις ότι μιλάμε για έναν σύλλογο που το έχει ως τακτική να φεύγει από το γήπεδο, να το καταλάβουμε.

Δεν ήταν ο Παναθηναϊκός εκείνος που έφυγε το 2015 από την Λεωφόρο για μια φωτοβολίδα ενός βλάκα προς τον Φινμπόγκασον μιάμισι ώρα πριν αρχίσει το ματς, δεν ήταν ο Παναθηναϊκός εκείνος που έφυγε από την Τούμπα για ένα ρολό χαρτί στον προπονητή του αλλά ήταν εκείνος που έκατσε και έπαιξε στη Ριζούπολη, εκείνος που έκατσε και έπαιξε με τα αεροβόλα στον Τζόρβα το 2010, εκείνος που έπαιξε αποδεκατισμένος από δεκάδες κρούσματα Covid πέρσι και έχασε ένα πρωτάθλημα, μετά την κωμική αναβολή των 24 ωρών από την Super League.

Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Νισάφι πια. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο όταν δεν αντιδράς, όταν θες πάντα και παντού να κρίνονται όλα στο χορτάρι σε περνάνε για ''μαλάκα'', σε πατάνε στο κεφάλι, δεν σε σέβονται.

Τελείωσαν αυτά. Από την στιγμή που ποδοσφαιριστής τραυματίζεται σοβαρά από ενέργεια της κερκίδας, είσαι υποχρεωμένος να πάρεις την ομάδα και να φύγεις. Τόσο απλά αν θέλεις να σέβεσαι τον εαυτό σου. Με κάθε κόστος, με κάθε επίπτωση. Και ας μην είδε και δεν άκουσε ο Ιταλός ρέφερι και ας τα γύριζε ο γιατρός του αγώνα, μέχρι να αποφασίσει ότι δεν μπορεί να κρίνει τίποτα.

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού πήρε την πιο σοφή απόφαση των τελευταίων ετών. Αν έβγαινε να παίξει κάτω από τις συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί θα ήταν σαν να έλεγε ''οκ μου βγάλατε έναν παίκτη off, συνεχίζουμε''. Δεν πάει έτσι. By the way και για την ιστορία ο Γιοβάνοβιτς μέχρι τώρα στην σεζόν έχει κάνει αλλαγή τον αριστερό του μπακ τέσσερις-πέντε φορές.

Με αυτή την απόφαση το Τριφύλλι έστειλε το μήνυμα ενόψει της συνέχειας πως κανείς δεν θα παίζει μαζί του, συσπείρωσε τον κόσμο του που από την πρώτη στιγμή ήθελε αηδιασμένος από όσα έχει ζήσει να αποχωρήσει ο Παναθηναϊκός και έχει όλα τα δίκια με το μέρος του, ώστε να διεκδικήσει την δικαίωση του στις δικαστικές αίθουσες. Τα υλικό από τις κάμερες αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα για το ποιος ευθύνεται που ο Ισπανός αμυντικός τέθηκε νοκ-άουτ από την αναμέτρηση του Φαλήρου.

Τα όσα έγιναν χθες στο Καραϊσκάκη θα πρέπει να αποτελέσουν το καλύτερο δυνατό μάθημα για όλους. Για κάθε ομάδα. Δεν μπορείς ανόητε να βάζεις με την πλάτη στον τοίχο τον σύλλογο σου επειδή θέλεις να κάνεις τι, ακριβώς; Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω.

Ούτε αυτούς με τις κροτίδες, ούτε εκείνους με τα λέιζερ, ούτε κανέναν από όλους αυτούς που για να ικανοποιήσουν το ''εγώ'' τους, στερούν την χαρά του ποδοσφαίρου από όλους εμάς τους φυσιολογικούς και πολύ περισσότερο από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές που πατούν το χορτάρι.

Ο Παναθηναϊκός το βράδυ της Κυριακής δεν ξεκίνησε ένα κακό προηγούμενο. Από πότε είναι νορμάλ να πετάς κροτίδες στους παίκτες και δεν είναι νορμάλ να παίρνεις την ομάδα και να φεύγεις όταν ένας ποδοσφαιριστής τραυματίζεται;

Να μάθουν όλοι λοιπόν να σέβονται τις ομάδες τους, να σέβονται τους παίκτες, να σέβονται το ποδόσφαιρο και να σταματήσουν τις αηδίες. Είτε είναι στη Λεωφόρο, είτε στην Opap Arena, είτε στη Τούμπα, είτε στο Βικελίδης. Παντού υπάρχουν και αντί να κοιτάξει το ποδόσφαιρο να τους απομονώσει, τους λέμε και μπράβο, βγάζοντας στη σέντρα τους ποδοσφαιριστές;

Τα υπόλοιπα θα τα κρίνουν οι δικαστές αλλά όλη η Ελλάδα είδε, κατάλαβε, αντιλήφθηκε τι έγινε, ποιος είχε το δίκιο και ποιος το άδικο.

Ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά σε μία τέτοια κατάσταση, πήρε την καλύτερη δυνατή απόφαση. Έπαιξε πολλές φορές σε ζούγκλες, έπαιξε και έχασε κάτω από άθλιες συνθήκες αλλά η γραμμή τραβήχτηκε. Ως εδώ.

Υ.Γ1: Τον Μαϊο του 2017 ένας ''οπαδός'' του Παναθηναϊκού καταδίκασε την ομάδα του, πετώντας ένα κουτάκι μπύρας στον προπονητή του ΠΑΟΚ και ενώ το Τριφύλλι ήταν μπροστά στο σκορ με 1-0. Τότε η ΠΑΕ βρήκε τον ένοχο και του έκοψε το γήπεδο. Πόσες πιθανότητες υπάρχει να συμβεί κάτι αντίστοιχο στη περίπτωση με την κροτίδα;