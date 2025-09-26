Galacticos LIVE: Ο «πράσινος» θρίαμβος της Βέρνης και τι ισχύει με το μέλλον του Κόντη

Δείτε όλα τα νέα για τον Παναθηναϊκό μετά τη νίκη επί της Γιουνγκ Μπόις, το μέλλον του Χρήστου Κόντη, αλλά και το πλούσιο ρεπορτάζ για τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες στους Galacticos, στις 14:00.

Σήμερα (26/9), στις 14:00, οι Galacticos επιστρέφουν και σχολιάζουν τα πάντα γύρω από την ποδοσφαιρική επικαιρότητα στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Η Έλενα Παπαδοπούλου, μαζί με τους Νίκο Αθανασίου, Κώστα Νικολακόπουλο και Γιώργο Τσακίρη αναλύουν την ευρεία νίκη του Παναθηναϊκού επί της Γιουνγκ Μπόις στην πρεμιέρα του για τη League Phase του Europa League.

Επιπλέον, πλούσιο ρεπορτάζ για τις ομάδες του big-5 της Stoiximan Super League και όχι μόνο σε απευθείας σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη και τους Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο.