Παναθηναϊκός: Το (αρνητικό) ιστορικό «2 στα 66»!

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει την πρώτη του νίκη στη σεζόν, ο Λεβαδειακός «απειλεί» τον Ολυμπιακό, ενώ ο Βόλος είναι ο πιο αγαπημένος αντίπαλος του Πιερό. Ντέρμπι σε Ισπανία, Ιταλία, κόντρα αήττητων στην Αγγλία. Όλα στα Crazy Stats!

Το πρόγραμμα της Super League ξεκινάει με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στον εντυπωσιακό φέτος Λεβαδειακό. Βέβαια, η παράδοση είναι συντριπτικά επί των «ερυθρόλευκων», που δεν έχουν χάσει κανένα από τα 26 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ τους κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο, κερδίζοντας τα 23 από αυτά!

Ο Ολυμπιακός, μάλιστα, μετράει 7 διαδοχικές εντός έδρας νίκη στο πρωτάθλημα, σερί που είναι το κορυφαίο του από τον Μάρτιο του 2022. Σε αυτό το διάστημα κράτησε 4 φορές το μηδέν και τώρα βρίσκουμε σε ενισχυμένη απόδοση 1.75 τον άσο σε συνδυασμό με 0 παθητικό. Οι γηπεδούχοι, πάντως, προέρχονται από την ισοπαλία στο ντέρμπι και η τελευταία φορά που είχαν σερί γκέλες στην κατηγορία ήταν τον Οκτώβριο του 2024. Ένα από εκείνα τα δύο παιχνίδια που δεν είχαν κερδίσει, είχε έρθει κόντρα στον Λεβαδειακό με 2-2…

Οι φιλοξενούμενοι κάνουν τρομερό ξεκίνημα στη σεζόν, έχουν ήδη πετύχει 2 νίκες και η τελευταία φορά που κέρδισαν τα 3 από τα 5 πρώτα τους παιχνίδια στο πρωτάθλημα ήταν το 1993! Θα καταφέρουν να κάνουν ακόμα μία έκπληξη; Η διπλή ευκαιρία προσφέρεται σε απόδοση 4.50 για τους τολμηρούς…

Το απόγευμα της Κυριακής η ΑΕΚ υποδέχεται τον Βόλο, τον οποίο έχει κερδίσει και στα 7 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα. Στις 3 πιο πρόσφατες μεταξύ τους αναμετρήσεις εντός έδρας, μάλιστα, η Ένωση δεν δέχθηκε ούτε ένα γκολ. Η ομάδα του Νίκολιτς συνεχίζει να δείχνει πολύ καλό πρόσωπο αμυντικά, έχοντας κερδίσει και τα 2 παιχνίδια μπροστά στο κοινό της μέχρι τώρα με 0 παθητικό.

Η τελευταία φορά, που ξεκίνησε τη σεζόν με 3 νίκες χωρίς να δεχθεί γκολ ήταν το 2021, ενώ πρέπει να γυρίσουμε ακόμα πιο πίσω, στο 2018, για να βρούμε την προηγούμενη περίπτωση που η ΑΕΚ κέρδισε τα 4 από τα 5 πρώτα παιχνίδια της χρονιάς. Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 1.24, ενώ αν συνδυαστεί με N/G σε απόδοση 1.78. Τέλος, ο Πιερό αρχίζει να παίρνει… μπρος και στο πρωτάθλημα έχει τις περισσότερες συμμετοχές σε γκολ από κάθε άλλον συμπαίκτη του (2 τέρματα, 1 ασίστ). Κόντρα στον Βόλο, μάλιστα, έχει ήδη σκοράρει δύο φορές και οι φιλοξενούμενοι αποτελούν τον πιο αγαπημένο του αντίπαλο. Το να βρει δίχτυα οποιαδήποτε στιγμή ο Πιερό πληρώνει 2.40.

Το πρόγραμμα της Super League κλείνει με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στον Παναιτωλικό. Οι «πράσινοι» έχουν ξεκινήσει πολύ άσχημα τη χρονιά και ύστερα από 3 αγώνες ψάχνουν ακόμα την πρώτη τους νίκη. Στις 66 προηγούμενες σεζόν, μόλις δύο φορές δεν κατάφεραν να κερδίσουν κανένα από τα 4 πρώτα τους παιχνίδια, το 2019 και το 2020…

Η παράδοση, πάντως, είναι με το μέρος τους, καθώς μετράνε 6 διαδοχικές νίκες στο ζευγάρι, επίδοση που είναι η κορυφαία στην ιστορία των αναμετρήσεών τους, ενώ και οι γηπεδούχοι δεν βρίσκονται και στην καλύτερη κατάσταση: για πρώτη φορά μετά το 2019 έχουν χάσει και τα 2 πρώτα εντός έδρας παιχνίδια τους στη σεζόν. Ποτέ στην ιστορία τους δεν ξεκίνησαν με 3 ήττες μπροστά στο κοινό τους. Θα κάνουν νέο αρνητικό ρεκόρ ή ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει το δικό του αρνητικό σερί; Βρίσκουμε το διπλό σε απόδοση 1.47 και τη διπλή ευκαιρία 1Χ στο 2.55.

Τέλος, ο Ντέσερς σκόραρε στην πρώτη του παρουσία στο αρχικό σχήμα για τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Από όλες τις ομάδες που έχει αγωνιστεί στην καριέρα του, μόνο με την Ουτρέχτη τη σεζόν 2017-18 κατάφερε να σκοράρει και στα 2 πρώτα του παιχνίδια ως βασικός. Θα επαναλάβει τώρα εκείνη την επίδοση; Στο 2.90 η απόδοση να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Ντέσερς.

Κόντε vs Αλέγκρι

Το μεγάλο ματς της αγωνιστικής στην Ιταλία διεξάγεται στο Μιλάνο, όπου το βράδυ της Κυριακής η Μίλαν υποδέχεται τη Νάπολι. Οι γηπεδούχοι έχουν κερδίσει μόλις 2 από τα 12 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια στο ζευγάρι και ελπίζουν ότι φέτος θα μπορέσουν να βελτιώσουν την κακή τους παράδοση. Οι «ροσονέρι» προέρχονται από 3 διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα χωρίς να δεχθούν γκολ και η τελευταία φορά που αυτό το σερί έφτασε στις 4 ήταν τον Οκτώβριο του 2020, με τον άσο να κυμαίνεται σε απόδοση 2.40.

Και οι Partenopei, όμως, δεν πηγαίνουν πίσω. Έχουν κερδίσει και τα 4 πρώτα ματς της σεζόν στη Serie A, κάτι που έχουν κάνει μόλις 3 φορές στο παρελθόν, με τελευταία το 2021. Επιπλέον, έχουν ηττηθεί μόλις σε 2 από τις 21 προηγούμενες εξόδους τους με τον Κόντε στον πάγκο, επίδοση που είναι η κορυφαία στην κατηγορία τα 2 τελευταία χρόνια. Παράλληλα, ο Αντόνιο Κόντε δεν έχει χάσει σε καμία από τις 7 προηγούμενες αναμετρήσεις του κόντρα στον Μάσιμο Αλέγκρι σε όλες τις διοργανώσεις, κερδίζοντας και τις 3 τελευταίες. Θα τα καταφέρει ξανά ο τεχνικός της Νάπολι; Το διπλό προσφέρεται σε απόδοση 3.00.

Κόντρα αήττητων στην Premier League

Η Λίβερπουλ έχει κάνει το «απόλυτο», όμως τώρα έχει δύσκολο παιχνίδι κόντρα στη φορμαρισμένη Κρίσταλ Πάλας, η οποία συνεχίζει αήττητη φέτος στην Premier League, κάτι που κάνει για πρώτη φορά μετά το 1990, τερματίζοντας στην 3η θέση τότε, την κορυφαία στην ιστορία της. Οι Reds, πάντως, θα ποντάρουμε στην εξαιρετική παράδοση που έχουν στο ζευγάρι, έχοντας χάσει μόλις 1 από τα 16 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια (0-1 στο Anfield τον Απρίλιο του 2024). Επίσης, δεν έχουν χάσει κανένα από τα 10 τελευταία ματς στην έδρα της Πάλας, κερδίζοντας τα 9 από αυτά.

17 - Crystal Palace are unbeaten in 17 games in all competitions (W7 D10), their joint-second longest run of games without defeat in their history, and only one behind their record 18-game run that ended in August 1969. Soaring. pic.twitter.com/MA0rQsd8zU — OptaJoe (@OptaJoe) September 20, 2025

Στην αναμέτρηση των μοναδικών αήττητων, λοιπόν, στην κατηγορία, η Λίβερπουλ θα προσπαθήσει να κάνει το «6 στα 6» για 5η φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά το 2019, τη στιγμή που μόλις 2 πρωταθλητές κατάφεραν το «απόλυτο» στην 6η αγωνιστική στην Premier League: η Τσέλσι το 2005 και η Μάντσεστερ Σίτι το 2023. Θα τα καταφέρει; Το διπλό προσφέρεται σε απόδοση 1.90.

Το άλλο μεγάλο ματς της αγωνιστικής διεξάγεται στον βορρά, όπου η Νιουκάστλ υποδέχεται την Άρσεναλ. Οι γηπεδούχοι έχουν κερδίσει και τα 3 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια στο St James’ Park σε όλες τις διοργανώσεις, χωρίς μάλιστα να δεχθούν ούτε ένα γκολ! Η τελευταία φορά που πέτυχαν 4 διαδοχικές εντός έδρας νίκες στο ζευγάρι ήταν το 1969… Τα αρνητικά σερί δεν τελειώνουν εκεί για τους «κανονιέρηδες», καθώς υπό τις οδηγίες του Αρτέτα έχουν χάσει περισσότερα εκτός έδρας παιχνίδια μόνο από τη Μάντσεστερ Σίτι (5). Βρίσκουμε τον άσο στο 3.40.

5 - Following Arsenal's late equaliser today, Mikel Arteta is now the only manager to go five games unbeaten against Pep Guardiola in league competition (W2 D3). Battle. pic.twitter.com/OdorEQv3Z6 — OptaJoe (@OptaJoe) September 21, 2025

Εκεί που θα ποντάρουν οι φιλοξενούμενοι, πάντως, είναι στο γεγονός ότι έχουν χάσει μόνο 1 από τα 16 προηγούμενα εκτός έδρας παιχνίδια τους στην Premier League, από τη Λίβερπουλ στην πιο πρόσφατη έξοδο. Θα αποφύγει διαδοχικές εκτός έδρας ήττες για πρώτη φορά μετά τον Νοέμβριο του 2024; Το διπλό προσφέρεται στο 2.15.

bwin Quick Hits

Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε στην Ευρώπη και επιστρέφει στο πρωτάθλημα, όπου έχει απαιτητική έξοδο κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Η παράδοση, πάντως, είναι υπέρ του «Δικέφαλου του Βορρά», ο οποίος έχει κερδίσει και τα 4 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια. Στην ιστορία των αναμετρήσεών τους, μάλιστα, μόνο μία φορά αυτό το σερί έφτασε στις 5 νίκες, την περίοδο 2018-2020. Θα τα καταφέρει η ομάδα του Λουτσέσκου, που ψάχνει διαδοχικά «διπλά» στη Super League για πρώτη φορά στο 2025; Το διπλό πληρώνει 1.61.

Ο Άρης τα πηγαίνει εξαιρετικά με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο και πηγαίνει από νίκη σε νίκη. Η παράδοση κόντρα στον Πανσερραϊκό είναι εξίσου καλή, καθώς οι «κίτρινοι» μετράνε 4 διαδοχικές νίκες για το πρωτάθλημα στο ζευγάρι. Η τελευταία φορά, μάλιστα, που πέτυχαν 3 διαδοχικές νίκες στην κατηγορία ήταν τον Φεβρουάριο του 2022 με τον Χερμάν Μπούργος. Θα τα καταφέρει και ο Ισπανός; Ο άσος πληρώνει 1.37.

9- In his 67th Bundesliga match, FC Bayern's Harry Kane scored his ninth hat-trick against TSG Hoffenheim – already more than in 320 Premier League matches (8). Surpassed. pic.twitter.com/SKnPelKDON — OptaFranz (@OptaFranz) September 22, 2025

Το βράδυ της Παρασκευής, η Μπάγερν υποδέχεται τη Βέρντερ. Οι γηπεδούχοι έχουν κερδίσει και τα 7 παιχνίδια τους στη σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις, κάτι που για τελευταία φορά είχαν πετύχει το 2018. Τώρα, ψάχνουν την 8η νίκη, που είχαν πετύχει πιο πρόσφατα το 2016. Στο πρωτάθλημα, μάλιστα, οι Βαυαροί έχουν ήδη πετύχει 18 γκολ, κάνοντας νέο ρεκόρ, τη στιγμή που η Βέρντερ έχει ήδη δεχθεί 10, στη χειρότερή της επίδοση από το 2016… Ο άσος σε συνδυασμό με over 4,5 προσφέρεται σε ενισχυμένη απόδοση 2.15. Από εκεί και πέρα, ο Χάρι Κέιν έχει ήδη 8 γκολ και 3 ασίστ σε 4 ματς στην Bundesliga, επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ. Σε ενισχυμένη απόδοση 3.30 βρίσκουμε την επιλογή να κάνει ο Κέιν 4+ σουτ εντός εστίας.

Η Premier League ξεκινάει το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπρέντφορντ. Οι Red Devils προέρχονται από θετικό αποτέλεσμα, αλλά από την τελευταία εκτός έδρας νίκη τους στο ζευγάρι τον Ιανουάριο του 2022, ο γηπεδούχος έχει κερδίσει τα 6 από τα 7 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια… Συν ότι η Γιουνάιτεντ δεν έχει κερδίσει σε καμία από τις 7 προηγούμενες εξόδους της για το πρωτάθλημα, σερί που είναι το χειρότερό τους από τον Οκτώβριο του 2019. Ο άσος πληρώνει 3.30.

Το απόγευμα του Σαββάτου, η Γιουβέντους φιλοξενεί την Αταλάντα, που έχει χάσει μόλις 1 από τα 11 προηγούμενα μεταξύ τους ματς για το πρωτάθλημα (2-0 στο Μπέργκαμο τον Μάιο του 2023). Παραμένει, μάλιστα, αήττητη στους 7 πιο πρόσφατους αγώνες στο Allianz Stadium, όπου ψάχνει διαδοχικές νίκες για πρώτη φορά μετά το 1989. Βέβαια, τα 11 από τα 18 πιο πρόσφατα παιχνίδια έληξαν ισόπαλα, κάτι που δεν έχει συμβεί με κανένα άλλο ζευγάρι τα 10 τελευταία χρόνια στη Serie A. Η ισοπαλία αυτή τη φορά πληρώνει 3.50.

Η Μάντσεστερ Σίτι έχασε τη νίκη κόντρα στην Άρσεναλ στο φινάλε, κάνει το χειρότερό της ξεκίνημα εδώ και 19 χρόνια και υποδέχεται την Μπέρνλι, ψάχνοντας αντίδραση. Οι Citizens έχουν κερδίσει και τα 13 τελευταία μεταξύ τους εντός έδρας παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, με το συνολικό σκορ σε αυτό το σερί να είναι 46-2! Σε ενισχυμένη απόδοση 2.30 προσφέρεται η επιλογή να κερδίσει η Μάντσεστερ Σίτι και τα 2 ημίχρονα.

Η Ίντερ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Κάλιαρι, από την οποία δεν έχει χάσει στα 14 από τα 15 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια, σκοράροντας κατά μέσο όρο 2,6 γκολ σε αυτό το σερί (μοναδική της ήττα τον Μάρτιο του 2019). Στη Σαρδηνία, μάλιστα, οι «νερατζούρι» μετράνε 5 σερί νίκες. Το διπλό αυτή τη φορά πληρώνει 1.55.

Η Ρόμα φιλοξενεί τη Βερόνα, από την οποία δεν χάνει για 28 εντός έδρας παιχνίδια στη Serie A. Η τελευταία νίκη των φιλοξενούμενων σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 1973! Βρίσκουμε τον άσο στο 1.44.

Μετά την ήττα από τη Γιουνάιτεντ, η Τσέλσι υποδέχεται την Μπράιτον, από την οποία δεν έχει χάσει σε κανένα από τα 12 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια στο Stamford Bridge, κερδίζοντας τα 9 από αυτά. Στα 3 πιο πρόσφατα, μάλιστα, δεν δέχθηκε καν γκολ. Θα συνεχίσει το εξαιρετικό σερί; Βρίσκουμε τον άσο στο 1.80.

427 - Matty Cash’s strike was Aston Villa’s first goal of the Premier League campaign, coming 427 minutes into the season; only Crystal Palace in 2017-18 (641) and Newcastle in 2005-06 (438) have ever waited longer from the start of a campaign for their first goal. Overdue. pic.twitter.com/WaAy6LMVEb — OptaJoe (@OptaJoe) September 21, 2025

Τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά στην Άστον Βίλα, που ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Φούλαμ, στην προσπάθεια να βγει από την κρίση. Η παράδοσή της είναι καλή στο ζευγάρι, καθώς έχει κερδίσει τα 7 από τα 8 πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια (τελευταία ήττα τον Οκτώβριο του 2022). Παράλληλα, οι Villans έχουν χάσει μόλις 1 από τα 21 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια τους με τη Φούλαμ (1-2 τον Απρίλιο του 2014). Θα βάλουν τέλος στο αρνητικό σερί τους γηπεδούχοι, που δεν έχουν κερδίσει κανένα από τα 5 πρώτα ματς της σεζόν στο πρωτάθλημα μόλις για 4η φορά στην ιστορία τους και πρώτη μετά το 1969; Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 2.30.

Η Ντόρτμουντ δοκιμάζεται στο Μάιντς, αλλά ταξιδεύει τρέχοντας αήττητο σερί 12 αγώνων στο πρωτάθλημα (με 10 νίκες), στην καλύτερή της επίδοση από τον Οκτώβριο του 2023. Την ίδια στιγμή, οι γηπεδούχοι δεν έχουν κερδίσει κανένα από τα 7 τελευταία παιχνίδια μπροστά στο κοινό τους για το πρωτάθλημα, στη δική τους χειρότερη επίδοση από τον Ιανουάριο του 2021. Το διπλό πληρώνει 2.15.

Η Γουλβς έχει ξεκινήσει τη σεζόν με 5 ήττες στις 5 πρώτες αγωνιστικές στην Premier League και κινδυνεύει να γίνει μόλις η 4η ομάδα που χάνει και τα 6 πρώτα παιχνίδια. Πάει για αρνητικό ρεκόρ κόντρα στην Τότεναμ; Ο άσος πληρώνει 1.49. Μάλιστα, οι Spurs έχουν πετύχει 6 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, επίδοση χειρότερη μόνο από της Λίβερπουλ (7), ενώ δεν έχουν δεχθεί ακόμα γκολ στο πρώτο… Την ίδια στιγμή, οι «Λύκοι» έχουν βρεθεί να χάνουν στο πρώτο ημίχρονο σε κάθε ένα από τα 9 πιο πρόσφατα παιχνίδια τους στο πρωτάθλημα. Καμία ομάδα στην ιστορία της κατηγορία δεν το έκανε για 10… Σε απόδοση 2.20 βρίσκουμε την επιλογή για 1 ημίχρονο / 1 τελικό, ενώ στο 3.50 να κερδίσει η Τότεναμ και τα 2 ημίχρονα.

Το τελευταίο ματς της αγωνιστικής στην Premier League διεξάγεται το βράδυ της Δευτέρας, όταν η Έβερτον υποδέχεται τη Γουέστ Χαμ, η οποία δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 3 προηγούμενα παιχνίδια της τη συγκεκριμένη μέρα. Την ίδια στιγμή, τα «ζαχαρωτά» δεν έχουν δεχθεί ακόμα γκολ στο Hill Dickinson, το νέο τους στάδιο, και θα επιχειρήσουν να γίνουν μόλις η 3η ομάδα, μετά τις Τότεναμ και Σουόνσι, που δεν δέχονται γκολ στα 3 πρώτα ματς μετά τη «μετακόμιση». Βρίσκουμε τον άσο στο 1.83.

Το πρόγραμμα της Ligue 1 ξεκινάει το βράδυ της Παρασκευής, όταν το Στρασβούργο υποδέχεται τη Μαρσέιγ. Οι φιλοξενούμενοι προέρχονται από τη μεγάλη νίκη επί της Παρί, ενώ έχουν χάσει μόλις 1 από τα 21 προηγούμενα παιχνίδια τους κόντρα στο Στρασβούργο σε όλες τις διοργανώσεις. Θα διευρύνουν το εντυπωσιακό σερί; Το διπλό προσφέρεται στο 2.05.

4'03 - Marseille scored after four minutes and three seconds their fastest goal against Paris SG in all competitions in the last 45 years. Prompt. #OMPSG pic.twitter.com/LDGCmB1MWV — OptaJean (@OptaJean) September 22, 2025

Η Άιντραχτ προέρχεται από ήττα στη Γερμανία και καλείται τώρα να αντιμετωπίσει την Γκλάντμπαχ, από την οποία δεν έχει χάσει κανένα από τα 8 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια. Οι φιλοξενούμενοι έχουν αλλάξει προπονητή, αλλά δεν κερδίζουν για 11 διαδοχικά ματς και κινδυνεύουν να ισοφαρίζουν το αρνητικό τους ρεκόρ με 12 αγώνας από το 2007. Θα συνεχίσουν το αήττητο σερί τους οι «Αετοί» για την κορυφαία τους επίδοση στο ζευγάρι από το 1987; Στο 2.20 το διπλό.

Η Λιντς φιλοξενεί την Μπόρνμουθ, την οποία έχει κερδίσει και τα 7 προηγούμενα εντός έδρας μεταξύ τους παιχνίδια, σκοράροντας 18 φορές σε αυτό το σερί. Θα το διευρύνει; Στο 2.95 ο άσος.

Η Βόλφσμπουργκ δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 10 πιο πρόσφατα εντός έδρας παιχνίδια της στο πρωτάθλημα, επίδοση που είναι η χειρότερη στην ιστορία της. Θα το εκμεταλλευτεί η Λειψία, που προέρχεται από 3 σερί νίκες για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν ένα χρόνο; Το διπλό πληρώνει 2.50.

Η Λιλ φιλοξενεί τη Λυών το απόγευμα της Κυριακής, με τους γηπεδούχους να μετράει 3 σερί εντός έδρας νίκες. Έχασαν μεν την προηγούμενη αγωνιστική (στην έδρα της Λανς), αλλά πάντα να δείχνουν αντίδραση. Συγκεκριμένα, από το 2023 μέχρι σήμερα η Λιλ έχει κερδίσει το 87% των αγώνων έπειτα από ήττα στο πρωτάθλημα! Θα τα καταφέρουν και τώρα; Ο άσος πληρώνει 2.25.

Η αγωνιστική της Serie A κλείνει με την αναμέτρηση της Τζένοα κόντρα στη Λάτσιο. Οι «λατσιάλι» έχουν κερδίσει και τα 3 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια, χωρίς να δεχθούν ούτε ένα γκολ. Θα διευρύνουν το καλό τους σερί; Στο 2.37 το διπλό.

Η Μπολόνια δοκιμάζεται στην έδρα της Λέτσε, από την οποία δεν χάνει στο πρωτάθλημα για 9 σερί ματς. Από αυτά, όμως, τα 5 έληξαν ισόπαλα και από τη στιγμή που οι «ροσομπλού» παραμένουν χωρίς νίκη για 6 σερί ματς, βρίσκουμε στην ισοπαλία σε απόδοση 3.00.

Η Πάρμα ψάχνει ακόμα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα υπό τις οδηγίες του Κάρλος Κουέστα. Ο τελευταίος προπονητής των «παρμέτσι», που δεν κέρδισε κανένα από τα 5 πρώτα του ματς στον πάγκο ήταν ο Κλαούντιο Ρανιέρι τον Μάρτιο του 2007. Θα συνεχιστεί το αρνητικό σερί κόντρα στην Τορίνο; Η διπλή ευκαιρία Χ2 προσφέρεται σε απόδοση 1.66.

Το πρόγραμμα στη Γαλλία κλείνει με την αναμέτρηση της Ρεν κόντρα στη Λανς και τους γηπεδούχους να τρέχουν αήττητο σερί 10 αγώνων στο ζευγάρι (τελευταία τους ήττα το 2015). Θα κερδίσουν και πάλι; Βρίσκουμε τον άσο στο 2.40.

Εξαιρετική παράδοση κόντρα στη Σασουόλο έχει η Ουντινέζε, καθώς δεν έχει χάσει κανένα από τα 12 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια (πιο πρόσφατη ήττα τον Μάρτιο του 2018 με 1-2). Θα διευρύνουν το σερί οι φιλοξενούμενοι; Στο 3.20 το διπλό.

«Απόλυτη» στο ντέρμπι η Ρεάλ

Στην Ισπανία όλα τα φώτα πέφτουν στη Μαδρίτη, όπου η Ατλέτικο υποδέχεται τη Ρεάλ. Οι ομάδες βρίσκονται σε διαφορετική κατάσταση, καθώς η «βασίλισσα» έχει κάνει το απόλυτο στο πρωτάθλημα με τον Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο. Ο νέος προπονητής της Ρεάλ τώρα θα έχει τη δυνατότητα να ισοφαρίσει το κορυφαίο ξεκίνημα οποιουδήποτε τεχνικού στον πάγκο της, καθώς ο μοναδικός που κέρδισε και τα 7 πρώτα του παιχνίδια στη LaLiga ήταν ο Βαλντερέι Λουξεμπούργκο το 2005. Βρίσκουμε το διπλό στο 2.35.

6 - Real Madrid have started a LaLiga season with six wins in their first six matches for the sixth time in the competition's history (1958/59, 1961/62, 1968/69, 1987/88, 2022/23 and 2025/26). Unstoppable. pic.twitter.com/TsGzPrvgUg — OptaJose (@OptaJose) September 23, 2025

Παρά το καλό ξεκίνημα της Ρεάλ και το κακό της Ατλέτικο, πάντως, το ντέρμπι είναι πάντα… ντέρμπι, με τους «ροχιμπλάνκος» να μην χάνουν κανένα από τα 5 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα και έχουν τη δυνατότητα να ισοφαρίσουν το κορυφαίο τους σερί στο ζευγάρι από το 2016 (6 ματς χωρίς ήττα). Δεν πρέπει να ξεχνάμε, βέβαια, ότι και τα 3 πιο πρόσφατα ντέρμπι τους έληξαν ισόπαλα. Η μοναδική φορά που είδαμε 4 διαδοχικές ισοπαλίες ανάμεσα σε Ρεάλ και Ατλέτικο στο πρωτάθλημα ήταν το 2018. Θα επαναληφθεί η ιστορία; Η ισοπαλία προσφέρεται σε απόδοση 3.50.



