Κλήθηκαν στην Σερβία οι Μλαντένοβιτς, Τζούρισιτς, Ζίβκοβιτς και Γκατσίνοβιτς

Με καρέ παικτών από την Superleague η αποστολή της εθνικής Σερβίας, αφού επιλέχθηκαν από τον Στόικοβιτς οι Μλαντένοβιτς, Τζούρισιτς, Ζίβκοβιτς και Γκατσίνοβιτς από Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αντίστοιχα.

Ο προνητής της εθνικής Σερβίας, Ντράγκαν Στόικοβιτς γνωστοποίησε τις κλήσεις της εθνικής ομάδας των «πλάβι» για τα προσεχή παιχνίδια του Οκτωβρίου για τα προκριματικά του Euro και αυτές εμπεριείχαν τέσσερις παίκτες της Superleague.

Οι Φίλιπ Μλαντένοβιτς και Τζούρισιτς από τον Παναθηναϊκό, ο Άντριγια Ζίβκοβιτς από τον ΠΑΟΚ και ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς από την ΑΕΚ θα ενισχύσουν τις προσπάθειες της Σερβίας κόντρα σε Ουγγαρία (εκτός, 14/10) και Μαυροβούνιο (εντός, 17/10).

Υπενθυμίζουμε πως η Σερβία συμμετέχει στον 7ο όμιλων των προκριματικών του Euro 2024 και, μετά από πέντε αγωνιστικές, βρίσκεται στην δεύτερη θέση με δέκα βαθμούς, σε ισοβαθμία με την πρώτη Ουγγαρία.

Dragan Stojkovic has named Serbia's squad for the Euro qualifying matches vs Hungary & Montenegro. This is the wider list & some cuts will be made.



One big surprise is Partizan's 20 year old CB Mihajlo Ilic getting the call. Ilic isn't ready for this level yet but there's no… pic.twitter.com/Vev4M87GG1