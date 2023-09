Ο ΟΦΗ θα έχει στην αποστολή του τους Γκλάζερ και Μπάουμαν, όχι όμως τους Χριστογεώργο, Μοσκέρα και Ριέρα για το παιχνίδι του Σαββάτου κόντρα στην Λαμία.

Ο προπονητής του ΟΦΗ, Βάλντας Νταμπαράουσκας συμπεριέλαβε τους Γκλάζερ και Μπάουμαν για πρώτη φορά σε αποστολή της ομάδας, όμως την ίδια στιγμή είδες τους Χριστογεώργο, Μοσκέρα και Ριέρα να μένουν εκτός από το παιχνίδι του Σαββάτου (16/09-17:30) στην Λαμία κόντρα στην τοπική ομάδα.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας τελικά δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και συνέχισε το ατομικό πρόγραμμα. Ο Μοσκέρα δεν έχει κάτι σοβαρό, αλλά ο Λιθουανός τεχνικός προτίμησε να τον προφυλάξει ενώ ο Ριέρα τραυματίστηκε στην σημερινή προπόνηση και φαίνεται να έχει μία κάκωση στον προσαγωγό, αλλά όλα γίνουν πιο ξεκάθαρα την Δευτέρα (18/09), που θα βγουν τα αποτελέσματα της μαγνητικής του.

Το σημερινό πρόγραμμα περιελάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και στατικές φάσεις. Εκτός αποστολής έμειναν επίσης και ο τραυματίας Θεοδοσουλάκης και οι Κουτεντάκης και Σημανταράκης.

Αναλυτικά η αποστολή του ΟΦΗ:

Baumann, Σωτηρίου, Μαρινάκης, Larsson, Abanda,Thorarinsson, Γιαννούλης, Λαμπρόπουλος, Πασαλίδης, Βούρος, Καρώ, Mellado, Gallegos, Glazer, Αποστολάκης, Bakic, Neira, Toral, Phellype, Dicko.

Η αποστολή της ομάδας μας για τον αγώνα με τον @pas_lamia_1964 __ Our squad list for the match against Lamia FC.