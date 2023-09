Τελικά δεν προχώρησε η υπόθεση του Λούκας Σάσα, με τον Άρη να ενεργοποιεί την περίπτωση του Μπίργκερ Βερστράτερ.

Ο Λούκας Σάσα ήταν η πρώτη επιλογή του Άρη για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής αλλά τελικά η υπόθεση δεν προχώρησε καθώς δεν βρέθηκε λύση στην τελευταία συνάντηση των δύο πλευρών.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι Θεσσαλονικείς να ενεργοποιήσει την περίπτωση του Μπίργκερ Βερστράτερ ο οποίος αναμένεται να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα (11/09) προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους «κίτρινους».

Το who is who του Μπίργκερ Βερστράτερ