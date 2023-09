Ο Ολυμπιακός έκανε ανάρτηση με τους έξι ποδοσφαιριστές που κλήθηκαν στις εθνικές ομάδες τους και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία.

Η διακοπή λόγω των εθνικών υποχρεώσεων άδειασε κάπως το Ρέντη καθώς συνολικά εξι ποδοσφαιριστές από τον Ολυμπιακό κλήθηκαν στις εθνικές ομάδες τους.

Συγκεκριμένα οι Γιώργος Μασούρας, Αλέξανδρος Πασχαλάκης και Παναγιώτης Ρέτσος θα είναι στην Εθνική Ελλάδας, οι Αποστόλης Αποστολόπουλος και Κωνσταντίνος Τζολάκης στην Εθνική Ελπίδων, ο Αγιούμπ Ελ Καμπί στο Μαρόκο, ο Στέβαν Γιόβετιτς στο Μαυροβούνιο και ο Όλα Σολμπάκεν στη Νορβηγία.

Από την πλευρά της η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ευχήθηκε καλή επιτυχία στους ποδοσφαιριστές της γράφοντας: «Καλή επιτυχία σε όλους τους παίκτες μας, που θα αγωνιστούν με τις Εθνικές ομάδες των χωρών τους!»

