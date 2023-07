Τον Σέρβο στόπερ της Αλμερία, Σρνταν Μπάμπιτς, θέλει ο Ολυμπιακός με τους Ισπανούς να υποστηρίζουν ότι έχει γίνει πρόταση στην Αλμερία ύψους 3.000.000 ευρώ.

Η Diario del Almeria φέρνει στο φως της δημοσιότητας πρόταση ύψους 3.000.000 ευρώ από τον Ολυμπιακό στην Αλμερία για τον Μπάμπιτς. Ωστόσο, όπως τονίζεται, ο ισπανικός σύλλογος δεν είναι ικανοποιημένος και θέλει περισσότερα.

Μετά τους Ιμπόρα και Κίνι, η ισπανική αγορά παραμένει στο... επίκεντρο των κινήσεων στο Λιμάνι - όπως είναι εξάλλου λογικό με τους Κορδόν και Μαρτίνεθ να εμπιστεύονται τη χώρα που έχουν δουλέψει με τεράστια επιτυχία.

Μάλιστα, έχει γραφτεί πως η Αλμερία ζήτησε 10.000.000 ευρώ από την Κρίσταλ Πάλας πριν λίγες μέρες για τον 27χρονο διεθνή κεντρικό αμυντικό.

Ο Μπάμπιτς μετρά στην καριέρα του 82 συμμετοχές με 7 γκολ και 2 ασίστ με τον Ερυθρό Αστέρα. Στην Αλμερία έχει παίξει σε 74 ματς με 4 γκολ, ενώ έχει παίξει σε Βοϊβοντίνα (38 ματς, 1 γκολ, 1 ασίστ), Ρεάλ Σοσιεδάδ (31 ματς, 3 γκολ), Φαμαλικάο (29 ματς, 1 γκολ, 2 ασίστ). Την περσινή σεζόν κατέγραψε με την Αλμερία 34 ματς και 3 γκολ γκολ με μόλις 5 κίτρινες.

Ο Μπάμπιτς εν δράσει:

