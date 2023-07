Πιζάρο και Ίντερ Μαϊάμι επισημοποίησαν το διαζύγιό τους, έρχεται Αθήνα για την ΑΕΚ

Η Ίντερ Μαϊάμι με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου της με τον Ροδόλφο Πιζάρο.

Άνοιξε και επίσημα ο δρόμος για την μεταγραφή του Ροδόλφο Πιζάρο στην ΑΕΚ, αφού η Ίντερ Μαϊάμι ανακοίνωσε τα ξημερώματα του Σαββάτου (15/07) την κοινή συναινέσει λύση του συμβολάιου της με τον ποδοσφαιριστή της.

Έτσι πλέον το μόνο που απομένει είναι ο Πιζάρο να έρθει στην Ελλάδα για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την «Ένωση», κάτι που αναμένεται να συμβεί μέχρι την Κυριακή (16/07).

Υπενθυμίζουμε πως ο Μεξικανός εξτρέμ αναμένεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο το οποίο θα του αποφέρει ετησίως περίπου 1 εκατ. ευρώ.

