Όλο και πιο κοντά στην απόκτηση του Ροντόλφο Πιζάρο φαίνεται ότι πλησιάζει η ΑΕΚ καθώς ο ποδοσφαιριστής δεν βρέθηκε στην προπόνηση της Ίντερ Μαϊάμι.

Το όνομα του Ροντόλφο Πιζάρο παίζει δυναμικά στο προσκήνιο για την ΑΕΚ και κάθε μέρα υπάρχει και κάτι καινούργιο για την περίπτωση του Μεξικανού μεσοεπιθετικού.

Μετά τα δημοσιεύματα ότι ο έμπειρος ποδοσφαιριστής έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ Μαϊάμι, σύμφωνα με πληροφορίες από τις ΗΠΑ, ο ίδιος δεν βρέθηκε στην προπόνηση του κλαμπ, κάτι που δείχνει ότι βρίσκεται όλο και πιο κοντά στην έξοδο.

At Inter Miami practice ahead of their trip to St. Louis.



- Nick Marsman is back from his spider bite incident

- No Pizarro

- Beckham is here! Watching from the sidelines.

- Still no #Messi𓃵 #InterMiamiCF @TheHeronOutlet pic.twitter.com/GT0wv518By