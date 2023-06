Παρελθόν από την Ρόμα αναμένεται να αποτελέσει ο Μαντί Καμαρά, ο οποίος θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό.

Η σεζόν ολοκληρώθηκε για τη Ρόμα, η οποία κατάφερε να εξασφαλίσει μία θέση στο Europa League της επόμενης σεζόν αλλά ηττήθηκε στον τελικό της φετινής διοργάνωσης από τη Σεβίλλη.

Το ξεκαθάρισμα του ρόστερ έχει μπει σε πρώτο πλάνο και ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που θα αποχωρήσουν, είναι ο Μαντί Καμαρά.

Σύμφωνα με το «Sportitalia», ο διεθνής χαφ θεωρείται ήδη παρελθόν από τη Ρόμα καθώς δεν θα ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς του και ο ποδοσφαιριστής θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό.

Συνολικά μέτρησε 21 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με μία ασίστ ως απολογισμό, με τελευταία του συμμετοχή κόντρα στη Σαλερνιτάνα στις 22/05.

