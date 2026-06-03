Ολυμπιακός: Ο Φορτούνης παρουσίασε τη νέα φανέλα των «ερυθρολεύκων»
Είχε διαρρεύσει στα social media και την είδα για πρώτη φορά να τη φοράει ο Κώστας Φορτούνης στην παρουσίαση του μετά την επιστροφή στον Ολυμπιακό όμως πλέον έχει και... επίσημο χαρακτήρα.
Η Adidas και ο Ολυμπιακός παρουσίασαν τη νέα φανέλα που θα φορούν οι Πειραιώτες τη σεζόν 2026/27 με κεντρικό πρόσωπο τον 34χρονο μεσοεπιθετικό, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του.
Η φανέλα είναι στο κλασσικό σχέδιο (ερυθρόλευκες γραμμές) με κόκκινο χρώματα στους ώμους και λευκές τις γραμμές της εταιρίας.
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