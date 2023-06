Ο Όντρεϊ Λίνγκρ δεν βιάζεται να πάρει αποφάσεις για το μέλλον της καριέρας του μακριά από την Σλάβια Πράγας την ώρα που η ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας αποτελεί και εκείνη μεγάλη προτεραιότητα για τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να προσθέσει ποιότητα, προσωπικότητα και γκολ στη θέση «10», είναι διατεθειμένος να κάνει οικονομική υπέρβαση και η περίπτωση που βρίσκεται εδώ και καιρό στο προσκήνιο είναι αυτή του Όντρεϊ Λινγκρ, χωρίς να σημαίνει ότι είναι και η μοναδική που έχουν ξεχωρίσει και δουλεύουν στο «πράσινο στρατόπεδο».

Οι «πράσινοι» βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με την Σλάβια Πράγας, οι απαιτήσεις των Τσέχων δεν μοιάζουν να αποτελούν εμπόδιο και το ζητούμενο στη διαπραγμάτευση έχει να κάνει με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. O 24χρονος άσος βρίσκεται στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του για τα παιχνίδια με τα Φερόε και το Μαυροβούνιο στις 17 και τις 20 του μήνα αντίστοιχα.

The Czech squad for the upcoming matches against Faroe Islands and Montenegro.



Jakub Jugas returns after five years, and Jan Matoušek received his first call-up. pic.twitter.com/cKuj3ZYX4R