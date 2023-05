Κόλμαν: «Είχαμε πολύ καλή απόδοση και αξίζαμε τη νίκη»

Ο Κρις Κόλμαν αναφέρθηκε στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό αλλά και τη νίκη του Ατρομήτου.

Ο Ατρόμητος επικράτησε με 2-0 του Παναιτωλικού παρότι είναι αδιάφορος βαθμολογικά και ο Κρις Κόλμαν αναφέρθηκε σε αυτό το αποτέλεσμα αλλά και τον τρόπο που κοιτάει αυτά τα παιχνίδια η ομάδα του.

«Σήμερα τα πήγαμε πάρα πολύ καλά, είχαμε πάρα πολύ καλή απόδοση, όπως απέναντι στον ΟΦΗ, στα Γιάννενα, στον Ιωνικό, αφήνω στην άκρη το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό. Νομίζω ότι στο τουρνουά των play out μόνο στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι στη Λαμία δεν είχαμε την απόδοση που θα ήθελα. Σήμερα ειδικά είχαμε πολύ καλή απόδοση και αξίζαμε τη νίκη».

Τι κρατάει εκτός από το τρίποντο και την καλή απόδοση: «Το θετικό που κρατάω απόψε και συνολικά σε αυτή την διάρκεια των play out είναι η νοοτροπία του νικητή και του μαχητή που δείχνουμε γιατί είναι δύσκολο το τουρνουά των play out. Θυμηθείτε πέρσι, είμασταν πολύ χαμηλά και έπρεπε να δώσουμε μάχη για την παραμονή μας στην κατηγορία και ήταν πολύ δύσκολη διαδικασία. Φέτος μπήκαμε πρώτοι στα play out αλλά με την απογοήτευση ότι δεν καταφέραμε να μπούμε στα play off και αυτό ήταν δύσκολο. Παρόλα αυτά ανταπεξήλθαμε και αυτή είναι η νοοτροπία που θέλω να κρατήσουμε του μαχητή.

Στο πρώτο μισό της σεζόν ήμασταν στις ομάδες των play off, για κάποιες λεπτομέρειες δεν μπορέσαμε να μπούμε στον στόχο που είχαμε θέση. Πάνω απ’ όλα όμως για μένα ο στόχος ήταν να βελτιωθούμε, να είμαστε καλύτεροι από πέρσι και αυτό το έχουμε πετύχει».