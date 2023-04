Παναθηναϊκός: «Οι φίλαθλοί μας είναι οι καλύτεροι» (vid)

Ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media του που απεικονίζει στιγμές των οπαδών και της ομάδας από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για να ευχαριστήσει τον κόσμο του, τον οποίο χαρακτήρισε ως τον «καλύτερο».

Η «πράσινη» ΠΑΕ αισθάνθηκε την ανάγκη να ευχαριστήσει τον κόσμο της για την τρομερή παρουσία του στο ντέρμπι «αιωνίων» της Κυριακής και γι' αυτό δημοσίευσε στους λογαριασμούς της στα social media ένα υπέροχο βίντεο με στιγμές τους από τον παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Στην λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού είναι οι καλύτεροι».

Δείτε το εκπληκτικό βίντεο:

Panathinaikos fans are the best 🟢⚪️#PAOFC2022_23 #Panathinaikos #Leoforos pic.twitter.com/ssXIUfXidi