Κριτική στον Πασχαλάκη δεν μπορεί να γίνεται! Κανονικά…

0 Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta 1000 λέξεις για τον Πασχαλάκη, αν και παραδέχεται ότι δεν πρέπει να του γίνεται κριτική!

Κανονικά δεν πρέπει να γίνεται καμία κριτική στον Πασχαλάκη!

Ο άνθρωπος έχει 20 παιχνίδια (18 πρωταθλήματος και δύο Γιουρόπα Λιγκ) κάτω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού κι ο Ολυμπιακός είναι αήττητος και στα 20: 12 νίκες κι οκτώ ισοπαλίες, εκ των οποίων οι πέντε με ΠΑΟ (1-1, 0-0), ΑΕΚ (0-0), ΠΑΟΚ (0-0), Φράιμπουργκ (1-1), Γκαραμπάγκ (0-0). Ενώ στα άλλα 23 παιχνίδια που έχει δώσει η ομάδα τη φετινή σεζόν, με τους Βατσλίκ και Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, έχει οκτώ ήττες, εκ των οποίων μία με 0-4, τρεις με 0-3, μία με 0-2 και τρεις με 1-2, δηλαδή καμία με παθητικό ένα γκολ…Επιπλέον ο Πασχαλάκης έχει παθητικό μόλις οκτώ γκολ σε αυτά τα 20 παιχνίδια, την στιγμή που το παθητικό του Ολυμπιακού στα άλλα 23 παιχνίδια του είναι 33!!! Μιλάμε για απίστευτη διαφορά: η ομάδα έχει δεχθεί τέσσερις φορές περισσότερα γκολ όταν δεν ήταν γκολκίπερ της ο Πασχαλάκης, ο οποίος παρεμπιπτόντως δεν φέρει καμία ευθύνη σε αυτά τα οκτώ γκολ.

Το δε παθητικό των εφτά γκολ του Πασχαλάκη σε επίπεδο πρωταθλήματος (σε 17 παιχνίδια) είναι μακράν το καλύτερο από κάθε άλλο γκολκίπερ της φετινής Λίγκας. Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού τρώει 0,388 γκολ ανά ματς…Ο Μπρινιόλι στον Παναθηναϊκό 0,423 γκολ ανά ματς (12 γκολ σε 26 ματς)…Ο Αθανασιάδης στην ΑΕΚ 0,5 γκολ ανά ματς (10 γκολ σε 20 ματς)…Κι ο Κοτάρσκι στον ΠΑΟΚ 0,541 γκολ ανά ματς (13 γκολ σε 24 ματς)…

Οι επιδόσεις του Πασχαλάκη προσλαμβάνουν άλλες διαστάσεις διότι ο Ολυμπιακός ως ομάδα δεν έχει αμυντικά τα καλύτερα νούμερα, υπό την έννοια ότι δέχεται περισσότερες φάσεις κι από τους άλλους τρεις της πρώτες τετράδας του πρωταθλήματος. Κάπου δηλαδή μπορεί κάποιος να πει, «τι άλλο να θέλεις από τον Πασχαλάκη».

Απλά αυτό που εγώ λέω είναι ότι πάντοτε υπάρχει το καλύτερο και παντού χώρος για διόρθωση. Για παράδειγμα, και με αφορμή το πρόσφατο ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια, μπορούμε να καταγράψουμε μία αχρείαστη και σίγουρα όχι καλή έξοδο του στο 4ο λεπτό, σε μία σέντρα από αριστερά, με τον Μπα να πηδάει με τον Πινέδα και τον Πασχαλάκη να βγαίνει χωρίς λόγο από την εστία του, τελικά να μην διώχνει την μπάλα και να σώζει την κατάσταση ο Ντόη με κεφαλιά.

Ήταν μία φάση στο ξεκίνημα του αγώνα, που εύκολα θα μπορούσε να δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στον Ολυμπιακό, να βρεθεί δηλαδή να χάνει από τα αποδυτήρια 0-1, όπως είχε συμβεί τις προάλλες και στο 0-3 του Κυπέλλου, με το πρώτο γκολ από το 3ο λεπτό. Και τη συνδυάζω αυτή τη φάση, με μία άλλη πολύ εσφαλμένη έξοδο που έκανε ο Πασχαλάκης στο αμέσως προηγούμενο παιχνίδι, με τον Λεβαδειακό, σε ένα κόρνερ, στο οποίο δεν βρήκε ποτέ την μπάλα. Άρα, εδώ χρειάζεται κάπου να προσέξει περισσότερο ο έμπειρος γκολκίπερ, ώστε να καθαρίζει τις φάσεις όταν βγαίνει η, να μην βγαίνει όταν δεν τις έχει τις φάσεις υπό τον έλεγχο του.

Ο Πασχαλάκης θα έκανε ένα πραγματικά τέλειο παιχνίδι στη Φιλαδέλφεια αν δεν υπήρχε αυτή η έξοδος και μία άλλη επέμβαση του σε μίνι έξοδο του σε εκτέλεση φάουλ που ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού έδιωξε δύσκολα και όχι μακριά την μπάλα, δίνοντας στον Βίντα την ευκαιρία να σουτάρει από καλή θέση, σε μία φάση που πιθανότατα να μπορούσε να μπλοκάρει την μπάλα. Όπως είχε κι ένα κακό (χωρίς να πιέζεται) διώξιμο με τα πόδια, που έστειλε την μπάλα πλάγιο άουτ κι έδωσε στην ΑΕΚ μία επίθεση πάρα πολύ επικίνδυνη στο 41’: ήταν εκείνη η φάση που ο Πινέδα από αριστερά, μετά την εκτέλεση του αράουτ, βρήκε τον Ρότα μόνο του σε θέση μέσα δεξιά (ο Κανός τον είχε αφήσει εντελώς αμαρκάριστο), αλλά προς μεγάλη τύχη του Ολυμπιακού ο δεξιός μπακ της ΑΕΚ έκανε ένα πολύ κακό κοντρόλ και του έφυγε η μπάλα άουτ, ευρισκόμενος σε πλεονεκτικό σημείο.

Ναι, συμφωνώ ότι ήταν μία «λεπτομέρεια» αυτό το κακό διώξιμο του Πασχαλάκη. Το ποδόσφαιρο, όμως, πλέον παίζεται στις λεπτομέρειες όταν μιλάμε για το πιο υψηλό επίπεδο. Και δεν υπήρχε λόγος να γίνει ένα διώξιμο της μπάλας πλάγιο άουτ-αυτό θα είχε νόημα αν υπήρχε πίεση στον γκολκίπερ από παίκτη της ΑΕΚ. Και στέκομαι σε αυτό, γιατί θα μπορούσε από εκείνο το πλάγιο άουτ να ξεκινήσει φάση γκολ, πάλι για σκορ 0-1 εις βάρος του Ολυμπιακού. Την στιγμή μάλιστα κατά την οποία το «έχει» ο Πάσχα στα διωξίματα της μπάλας κι από μία τέτοια πάσα του στον Ρέαμπτσιουκ ξεκίνησε το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού.

Κοιτάξτε: ο Πασχαλάκης ήταν, όπως και στα περισσότερα άλλα παιχνίδια, εξαιρετικός και στη Φιλαδέλφεια. Όχι μόνο γιατί έβγαλε δύο πολύ επικίνδυνες κεφαλιές του Πινέδα η, γιατί έγκαιρα έκανε έξοδο προ του Αραούχο και εξουδετέρωσε ένα σοβαρό κίνδυνο. Αλλά και γιατί δύο φορές έπεσε «καμικάζι» στα πόδια του Πινέδα και του Ρότα σε άλλες επιθέσεις της ΑΕΚ, άλλη μία φορά μπλόκαρε ένα σουτ του Φερνάντες και, κυρίως, γιατί είναι φανερό ότι οι αμυντικοί νιώθουν ασφαλείς πίσω τους μαζί του. Ίσως και γιατί αισθάνονται ότι έχει και την τύχη του καλού γκολκίπερ (αν θυμηθούμε την αστοχία του Αραούχο, του Γκατσίνοβιτς, του Μουκουντί και του Βίντα σε πέντε στιγμές). Και να ξέρετε κι ότι είναι καλό παιδί, εξ ου και τον έχουν σε εκτίμηση οι συμπαίκτες του και ως χαρακτήρα.

Για να καταλήξω κάπου, θεωρώ ότι ο Πασχαλάκης παρά τα 33+χρόνια του έχει ακόμη περιθώρια να γίνει καλύτερος! Ιδίως γιατί το παιδί αυτό άρχισε ουσιαστικά να παίζει βασικός στα 27 χρόνια του, ίσως γιατί είναι η κατασκευή του τέτοια και είναι καλά γυμνασμένος, μοιάζει σαν να είναι τώρα 27 κι όχι 33! Άρα, πραγματικά μπορεί να δούμε έναν ακόμη καλύτερο Πασχαλάκη, αρκεί πρώτον να συνεχίσει να δουλεύει σκληρά με τον Αγριογιάννη, έναν πραγματικά γνώστη, πολύ καλό προπονητή γκολκίπερ, και δεύτερον να κάνει κι αυτοκριτική για να βλέπει τι δεν κάνει καλά.

Π.χ. το γκολ από τον Τσούμπερ ήρθε όντως από ένα πολύ δύσκολο σουτ χαμηλά στη δεξιά γωνία του και χωρίς άριστη οπτική επαφή εκ μέρους του Πασχαλάκη. Εμένα θα με προβλημάτιζε αν ήμουν στη θέση του, ότι παρόμοιο γκολ είχε φάει στα Γιάννινα από τον Παμλίδη. Χωρίς πάντως τότε να αντιδράσει, ενώ τώρα έκανε προσπάθεια κι έπεσε, κάτι που κι αυτό είναι ένδειξη βελτίωσης!

Άσχετο: Χαμός έγινε χθες τα μεσάνυκτα από τους οπαδούς της Άρσεναλ στα social media, όταν πήγε το ματς με την Σπόρτινγκ στην παράταση. Θυμήθηκαν ότι το ίδιο είχε συμβεί και με τον Ολυμπιακό, όταν τους είχε αποκλείσει με το γκολ του Ελ Αράμπι στο 119’, και οι εκατοντάδες αναρτήσεις τους ήταν όλες ίδιες, στο στιλ, «ωχ, ξανά θα πάθουμε…Ολυμπιακό»! Και δικαιώθηκαν, αφού η Άρσεναλ αποκλείστηκε πάλι, αυτή τη φορά στα πέναλτι!

Και κάτι άλλο, σχετικό:

Arsenal have now failed to win any of their last five knockout stage games at the Emirates Stadium in the Europa League:



◉ 1-2 vs. Olympiakos

◉ 0-1 vs. Olympiakos

◉ 1-1 vs. Slavia Prague

◉ 0-0 vs. Villarreal

◉ 1-1 vs. Sporting



It's a run that goes back to 2019. 🫠 pic.twitter.com/OY44FJZh3n