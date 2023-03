Ο Χρύσανθος Τσαλτίδης γράφει για όσα διαδραματίστηκαν σε Κλεάνθης Βικελίδης και Nick Galis Hall στα παιχνίδια του Αρη.

Με ένα σφίξιμο στο στομάχι ξεκινήσαμε να πάμε χθες στην Λαμία. Κορυφώθηκε το σφίξιμο την ώρα που περνούσαμε από τα Τέμπη και το σημείο του δυστυχήματος. Είναι πραγματικά αδιανόητο το τι συνέβη και δεν μπορεί να το χωρέσει ο ανθρώπινος νους. Πάμε, λοιπόν, στη Λαμία. Να δεις λίγο ποδόσφαιρο, να ξεφύγει το μυαλό για ένα δίωρο. Πονοκέφαλος. Πρώτο ημίχρονο με λάθη επί λαθών. Να μην μπορείς να αντιληφθείς πώς ο Πάλμα έχει καταφέρει να γλιστρήσει 5 φορές μέσα σε 20 λεπτά σε τερέν που ακόμα δεν είναι υγρό. Πώς ένας από τους καλύτερους κεντρικούς αμυντικούς του πρωταθλήματος ο Μπράμπετς δεν μπορούσε να…πετύχει συμπαίκτη, πώς ο μουντιαλικός Ενκουλού, που φέτος όποτε αγωνίστηκε ήταν κάτι παραπάνω από θετικός κάνει το παιδικό λάθος που οδηγεί στο 2-0. Γράφω για αυτούς τους 3 και όχι π.χ για τον Πίρσμαν ή τον Ιτούρμπε ή τον Ματέο, γιατί οι πρώτοι 3 είναι 3 από τους καλύτερους παίκτες φέτος. Το…εύκολο επίσης που έσπευσαν να χρεώσουν. «Κακώς έβαλε τον Νκουλού, έπρεπε να βάλει τον Φαμπιάνο»! Με τον Ιωνικό ποιος κάνει το λάθος γύρισμα ( άσχετα αν υπάρχει οφσάιτ, που φυσικά δεν δόθηκε) και προκύπτει το πέναλτι; Με τον Παναθηναικό στο 1-1; Ο ΑΡΗΣ έχει 3 εξαιρετικούς κεντρικούς αμυντικούς και φυσικά θα κάνουν και αυτοί λάθη. Είναι αστειότητα αφού γίνεται το λάθος να λέμε γιατί δεν έβαλες αυτόν που δεν έπαιζε! Σίγουρα αυτός που δεν παίζει είναι αλάνθαστος και ο…καλύτερος αν έπαιζε!

Μειώνεις στο τέλος του ημιχρόνου, μπαίνεις στο δεύτερο, έχεις μία ανούσια κατοχή 73-27%, τελικές 12-5 και όμως δεν κάνεις καν το 2-2, ενώ έχεις τουλάχιστον 3 μαρς ευκαιρίες με Ματέο, Γκρέι και Χριστοδουλόπουλο.



Έχεις καταφέρει, να χάσεις από Ιωνικό, Λαμία και να φέρεις ισοπαλία με τον Λεβαδειακό! Γιατί περί κατορθώματος πρόκειται και για μένα είναι ξεκάθαρα θέμα νοοτροπίας. «Μόλις κάναμε σε 2 παιχνίδια αυτό που έπρεπε και παίξαμε και καλό ποδόσφαιρο, πήγαμε για εκδρομή στην Λαμία». «Έλα μωρέ, τελευταία είναι, μία νίκη έχει» Και μία επί του ΑΡΗ, πλέον δύο! Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι αυτές οι μεταπτώσεις στην απόδοση της ομάδας έχουν την αιτία τους στον σχεδιασμό του καλοκαιριού, αλλά και τις αλλαγές προπονητών μέσα στην σεζόν και προπαντός στην ποιότητα ορισμένων παικτών που προφανέστατα είναι χαμηλότερη από αυτή που αρχικά αξιολογήθηκε.

Με την έλευση του τεχνικού διευθυντή πρέπει όλα αυτά να αξιολογηθούν και φυσικά να έρθουν και άλλοι Νταρίντα και Ρουπ το καλοκαίρι. Όχι μόνο γιατί είναι καλοί παίκτες, αλλά κυρίως γιατί έχουν την πρέπουσα νοοτροπία και…λειτουργία μέσα στην ομάδα.

Αυτό όμως θα γίνει τον Μάιο. Κανένας…Γκρέι που δεν σκοράρει ή Πίρσμαν, που δεν μαρκάρει δεν μπορεί τώρα να αλλάξει. Το τωρινό ρόστερ έχει 11 ματς στα οποία έχει την υποχρέωση να υλοποιήσει τον τελευταίο στόχο, αυτόν της ευρωπαικής εξόδου. Για 11 παιχνίδια οι κιτρινόμαυροι οφείλουν να κάνουν το αυτονόητο με βάση το ρόστερ τους και όλες εκείνες τις παραμέτρους που θα καταστήσουν ως παταγώδη αποτυχία την μη κατάκτηση της πέμπτης θέσης.

Στο μπάσκετ ο ΑΡΗΣ κατέβηκε να αγωνιστεί κόντρα στο Περιστέρι του πολλαπλάσιου μπάτζετ χωρίς Καββάδα και Κυρίως Γκούντγουιν. Μάλλον ορισμένοι είδαν την ευκαιρία και δεν περίμεναν ότι ακόμα και έτσι οι κίτρινοι θα διεκδικούσαν τη νίκη. Είναι πραγματικά απίστευτο όμως αυτό που γίνεται κάθε φορά με την κα. Τσαρούχα. Δεν χρειάζεται να σας περιγράψω εγώ τι γίνεται στα ελληνικά γήπεδα. Την εικόνα του Παλέ την ζηλεύουν όλες μα όλες οι ομάδες. Από τον συμπολίτη που μπορεί να μην το λένε ευθέως για ευνόητους λόγους μέχρι την ΑΕΚ που έκανε ανακοίνωση έχοντας ως παράδειγμα το γεμάτο Παλέ και τον κόσμο του Αυτοκράτορα.



Η ομάδα μπάσκετ που φέτος έχει 5500 κόσμο σχεδόν σε κάθε αγωνιστική. Με την Καρδίτσα, το Λαύριο, τον Απόλλωνα και τον Κολοσσό, γιατί κόντρα σε ΠΑΟ, ΟΣΦΠ, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ μας ζητούσαν…εξυπηρέτηση για εισιτήριο. Και έρχεται η κα. Τσαρούχα με το Λαύριο και…διακόπτει γιατί λέει την…έφτυσαν. Λέει δηλαδή αυτό δεν μπορεί να αποδείξει και να φανεί από την κάμερα, αλλά είναι αρκετό με την αναγραφή στο φύλλο αγώνα να τιμωρηθεί η ομάδα.



Διακόπτει το ματς ξανά με το Περιστέρι για…υβριστικά συνθήματα ΟΧΙ ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΩ, αλλά το σύνθημα για την διαιτησία που ακούγεται συχνότερα στην Ελλάδα, από ότι το YOU NEVER WALK ALONE στο Ανφιλντ. Και ακούγεται κάθε φορά, ακούστηκε και στην επτάρα χθες! Κάνεις διακοπή στην δεύτερη φορά και ζητάς εκκένωση. Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΩΣ ΛΕΕΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΦΟΡΑ! Τι γράφουμε, λοιπόν, στο φύλλο αγώνα; Με…έφτυσαν! Η κα. Τσαρούχα είναι στο κέντρο του γηπέδου στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Για να μπορέσει κάποιος να την φτύσει από την κερκίδα πρέπει να εκκρίνει περισσότερο σάλιο από σκύλο που έχει μπροστά του μπριζόλα και περιμένει να την κατασπαράξει! Έπεσε λέει και ΕΝΑ αντικείμενο, εκεί κοντά της.



Το χειρότερο για μένα όμως είναι άλλο. Της λένε και οι της ΚΑΕ ΑΡΗΣ και η αστυνομία ότι δεν μπορεί να δοθεί εντολή εκκένωσης γιατί λόγω του ΠΑΟΚ-Ιωνικός θα συναντηθούν έξω οι οπαδοί. Τίποτα! Εντολή εκκένωσης. Αγανάκτησε ο Βάγγελης Αλεξανδρής και έχει απόλυτο δίκιο. Οι διαιτητές νιώθουν μικροί Θεοί, είπε ο προπονητής του Ιωνικού με αφορμή όσα έγιναν στο Παλέ. Μπορεί να αποφασίσει για ΑΣΤΕΙΟΥΣ λόγους ότι έχει το δικαίωμα να βγάλει έξω από το γήπεδο 5500. Και η ερώτηση είναι πάρα πολύ απλή. Αν την φτύσουν ΣΤ' ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΑΛΙΣΤΑ στο ΣΕΦ ή στο ΟΑΚΑ, θα ζητήσει εκκένωση; Ρητορική η ερώτηση, νομίζω ότι την απάντηση θα την δώσουν και οι οπαδοί των ομάδων του ΠΑΟ ή του ΟΣΦΠ. Η κυρία αυτή οφείλει να ζητήσει μόνη της να μην ξανασφυρίξει σε ματς του ΑΡΗ. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει εμμονή για να μην γράψω τίποτα άλλο. Δεν φταίει όμως αυτή. Φταίνε όσοι της επιτρέπουν να τα κάνει όλα αυτά. Αυτοί που οι ομάδες τους με 100-200 εισιτήρια έχουν εκμεταλλευτεί την αγωνιστική παρακμή ομάδων των ομάδων της Θεσσαλονίκης για να μπουν στον…χάρτη. Σημειώστε κάτι. Θα επανέλθω για το θέμα αφού όμως καταγράψω το εξής. Πολύ εύκολα στα λόγια ζητάς από την ΚΑΕ να μην πειθαρχήσει στην εντολή εκκένωσης. Μετά την καμπάνα όμως και την οικονομική καταστροφή στους παίκτες των οποίων η προσπάθεια θα μηδενίζονταν, δεν θα απολογούνταν άλλος από την διοίκηση και φυσικά στο…ταμείο τα χρέη επίσης θα πήγαιναν στο κεφάλι τους. Η αλήθεια είναι ότι ΟΛΟΙ ΣΚΕΦΤΗΚΑΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΧΑΡΗ. Μήπως όμως τελικά η…δουλειά της θα ολοκληρώνονταν στο έπακρο αν δεν πραγματοποιούνταν η εκκένωση; ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΑΣΙΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΛΕ. Μόνο έτσι θα πάρουν το μήνυμα…



ΥΓ1 Από το επόμενο blog… υστερόγραφα η επιστροφή!