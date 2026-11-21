Ο Πάουλο Φονσέκα αναφέρθηκε στον Φώτη Ιωαννίδη και εκτίμησε πως θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (25/11).

Έτοιμος να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους μετά τον τραυματισμό του στο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία, φαίνεται πως είναι πλέον ο Φώτης Ιωαννίδης.

Ο Έλληνας στράικερ ναι μεν δεν θα είναι διαθέσιμος για το αποψινό (21/11, 20:00) παιχνίδι της Σπόρτινγκ με τη Σερα για την πορτογαλική λίγκα, ωστόσο ο τεχνικός των Λιονταριών αναφέρθηκε στην επιστροφή του, η οποία εκτιμάται την ερχόμενη Τετάρτη (25/11).

Οι Πορτογάλοι θα φιλοξενήσουν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Ποτσετίνο για την 5η αγωνιστική του Champions League και ο Ιωαννίδης πιθανότατα θα είναι έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα του Πάουλο Φονσέκα.

«Όσον αφορά τον Φώτη Ιωαννίδη και τον Φλάβιο Γκονσάλβες, δεν θα είναι διαθέσιμοι αύριο (σσ σήμερα). Προπονήθηκαν ελάχιστα με την ομάδα. Ο Φώτης βρίσκεται σε φάση αποκατάστασης από τότε που επέστρεψε από τις υποχρεώσεις με την εθνική του ομάδα.

Ο Φλάβιο προπονήθηκε μόνο σήμερα (σσ χθες). Πρόκειται, ωστόσο, για μικροζητήματα. Ο Φώτης θα ξεκινήσει προπονήσεις μαζί μας μεθαύριο, ενώ ο Φλάβιο προπονήθηκε ήδη σήμερα. Θα είναι έτοιμοι για το επόμενο παιχνίδι».