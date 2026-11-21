Ιωαννίδης: Ο προπονητής της Σπόρτινγκ ανέφερε ότι επιστρέφει με Γιουνάιτεντ
Έτοιμος να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους μετά τον τραυματισμό του στο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία, φαίνεται πως είναι πλέον ο Φώτης Ιωαννίδης.
Ο Έλληνας στράικερ ναι μεν δεν θα είναι διαθέσιμος για το αποψινό (21/11, 20:00) παιχνίδι της Σπόρτινγκ με τη Σερα για την πορτογαλική λίγκα, ωστόσο ο τεχνικός των Λιονταριών αναφέρθηκε στην επιστροφή του, η οποία εκτιμάται την ερχόμενη Τετάρτη (25/11).
Οι Πορτογάλοι θα φιλοξενήσουν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Ποτσετίνο για την 5η αγωνιστική του Champions League και ο Ιωαννίδης πιθανότατα θα είναι έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα του Πάουλο Φονσέκα.
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«Όσον αφορά τον Φώτη Ιωαννίδη και τον Φλάβιο Γκονσάλβες, δεν θα είναι διαθέσιμοι αύριο (σσ σήμερα). Προπονήθηκαν ελάχιστα με την ομάδα. Ο Φώτης βρίσκεται σε φάση αποκατάστασης από τότε που επέστρεψε από τις υποχρεώσεις με την εθνική του ομάδα.
Ο Φλάβιο προπονήθηκε μόνο σήμερα (σσ χθες). Πρόκειται, ωστόσο, για μικροζητήματα. Ο Φώτης θα ξεκινήσει προπονήσεις μαζί μας μεθαύριο, ενώ ο Φλάβιο προπονήθηκε ήδη σήμερα. Θα είναι έτοιμοι για το επόμενο παιχνίδι».
Paulo Fonseca anuncia que Flávio Gonçalves e Ioannidis vão estar fora do jogo com o União da Serra por lesão. “Relativamente ao Fotis Ioannidis e ao Flávio Gonçalves, não vão estar amanhã. Não treinaram praticamente com a equipa. Fotis tem estado a recuperar desde que veio da seleção. Flávio só hoje é que treinou. Mas são coisas mínimas. O Fotis depois de amanhã começa connosco, o Flávio já treinou hoje. Vão ser jogadores que vão estar aptos para o próximo jogo.”— Somos Sporting (@SomosSportingCP) November 20, 2026
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