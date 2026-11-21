Η Λάτσιο ξέφυγε στην κορυφή της Serie A επικρατώντας 3-0 της Λέτσε, την ώρα που η Κόμο νικούσε 2-0 την Κάλιαρι, πριν το ματς με την ΑΕΚ.

Συνεχίζει ακάθεκτη την εντυπωσιακή της πορεία η Λάτσιο, με την ομάδα του Χρήστου Μανδά να νικά 3-0 εντός έδρας τη Λέτσε και να εδραιώνεται στην κορυφή της βαθμολογίας της Serie A, σε απόσταση τεσσάρων βαθμών από τον δεύτερο με ματς περισσότερο.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Λατσιάλι ο Νόσλιν, που άνοιξε το σκορ με κεφαλιά μετά από μπαλιά του Ίσακσεν στο 25ο λεπτό και εν συνεχεία σφράγισε τη νίκη της ομάδας του με δυνατό σουτ ύστερα από εντυπωσιακό τακουνάκι του Τέιλορ στο 68'. Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο 90' με εξαιρετική λόμπα του Φρατέζι.

Την ίδια ώρα, η Κόμο επέστρεφε στις νίκες πριν υποδεχτεί την ΑΕΚ για το Champions League, επικρατώντας 2-0 εντός έδρας της Κάλιαρι. Βασικός έπαιξε για τους νικητές ο Τάσος Δουβίκας, που αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Στο 24', ο Κόουτο σέντραρε από τα δεξιά και ο Ραμόν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με ωραία κεφαλιά, ενώ ο Ντα Κούνια διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του σκοράροντας με ανάλογο τρόπο μετά από νέα μπαλιά του Βραζιλιάνου μπακ χαφ.