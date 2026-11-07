Η συνέντευξη Τύπου του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι πριν το Νάπολι-Λάτσιο ακυρώθηκε πέντε λεπτά πριν ξεκινήσει.

Δεν διανύουν και τις καλύτερες μέρες τους στη Νάπολι, με τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα να έχουν φέρει γκρίνια από τους οπαδούς, την ώρα που και εντός αποδυτηρίων το κλίμα είναι κάκιστο.

Μέσα σε όλα αυτά, ήρθε να προστεθεί η ξαφνική ακύρωση της συνέντευξης Τύπου του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, ενόψει του κυριακάτικου, εντός έδρας ματς με τη Λάτσιο για τη Serie A.

Πέντε λεπτά πριν την προγραμματισμένη έναρξη, οι εκπρόσωποι του Τύπου που βρίσκονταν ήδη στην αίθουσα ενημερώθηκαν ότι ο Ιταλός προπονητής δεν θα μιλήσει, με τους ανθρώπους του συλλόγου να ζητούν από τους δημοσιογράφους να αποχωρήσουν.

Είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι ο Αλέγκρι βρίσκεται σε δύσκολη θέση λόγω της κακής φετινής πορείας των Παρτενοπέι, με την αναμέτρηση ενάντια στους Λατσιάλι να ενδέχεται να κρίνει πολλά, ακριβώς πριν το international break.