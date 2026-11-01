Η Λάτσιο εκμεταλλεύθηκε το δώρο της Μίλαν, επικράτησε 2-1 της Κάλιαρι εντός έδρας και βρέθηκε μόνη πρώτη στην κορυφή της Serie A.

Η Λάτσιο μόνη στην κορυφή της Serie A έπειτα από 5.836 ημέρες! Ναι, είναι γεγονός, οι Λατσιάλι δεν άφησαν το δώρο της Μίλαν ανεκμετάλλευτο, επικράτησαν 2-1 της Κάλιαρι εντός και βρέθηκαν στο +3 από την Ίντερ. Εξαιρετικός σε ακόμα ένα ματς ο Μανδάς! Οι φιλοξενούμενοι, ήταν εκείνοι που βρήκαν πρώτοι τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Φαντέρα εκμεταλλεύτηκε την ταχύτητά του, ξέφυγε από τη δεξιά πλευρά και ο Νζολά δεν δυσκολεύτηκε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα από κοντινή απόσταση.

Η απάντηση της Λάτσιο δεν άργησε να έρθει. Ο Νόσλιν συνεργάστηκε εξαιρετικά με τον Τέιλορ, ο οποίος τροφοδότησε τον Ίσακσεν. Ο Δανός εξτρέμ δεν χρειάστηκε δεύτερη σκέψη και με ένα εντυπωσιακό σουτ στην κίνηση πέτυχε το 1-1.

Η Λάτσιο συνέχισε να πιέζει. Το φάουλ του Τέιλορ πέρασε από όλους και ανάγκασε τον Καπρίλε σε δύσκολη επέμβαση, ενώ ο Νόσλιν δεν κατάφερε να βρει εστία από δύσκολη γωνία.

Ο Ίσακσεν συνέχισε να αποτελεί μόνιμη πηγή κινδύνου για την άμυνα της Κάλιαρι και η ολική ανατροπή ήταν πλέον θέμα χρόνου. Στο 83ο λεπτό ο Πιναμόντι, με δυνατή κεφαλιά ολοκλήρωσε την ανατροπή για τη Λάτσιο! Σαν να μην έφτανε αυτό, τα πράγματα έγιναν ακόμη δυσκολότερα για την Κάλιαρι, καθώς ο Άνταμ Όμπερτ αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Η Λάτσιο ολοκλήρωσε μια σπουδαία ανατροπή, πανηγύρισε την έκτη διαδοχική νίκη της και, έπειτα από 5.836 ημέρες, βρέθηκε ξανά μόνη στην κορυφή της Serie A.