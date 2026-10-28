Αήττητη στην κορυφή η Ίντερ, συντριβή για Μίλαν!

Η Ίντερ πέρασε με... αυτογκόλ από την έδρα της Βενέτσια (2-0), διατήρησε το αήττητο και έμεινε στην κορυφή. Η Μπολόνια έριξε τεσσάρα στη Μίλαν!

Η Ίντερ συνέχισε ακάθεκτη στον δρόμο για τον τίτλο, επικράτησε 2-0 της Βενέτσια εκτός έδρας και διατηρήθηκε στην κορυφή, εκεί όπου συγκατοικεί με τη Λάτσιο. Αήττητοι οι Νερατζούρι στη φετινή Serie A, έχοντας την καλύτερη επίθεση. Η Βενέτσια βρήκε δίχτυα, αλλά το τέρμα του Λάουερμπαχ ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι και είχαν μεγάλη ευκαιρία να σκοράρουν, αλλά η προσπάθεια του Λάουρμπαχ σταμάτησε στο δοκάρι.

Η Βενέτσια, ήταν καλύτερη και στο ξεκίνημα του β' μέρους. Στο 60ο λεπτό, ο Μπούζιο αστόχησε από κοντινή απόσταση, ενώ στο 71', ο Άνταμς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά και αυτό το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Η Ίντερ ανέβασε την απόδοσή της, απείλησε με τον Τουράμ και στο 79' άνοιξε το σκορ. Ο Τουράμ έκανε το γύρισμα και ο Ματίας Μορένο έστειλε την μπάλα στα δίχτυας της ομάδας του. Τρία λεπτά αργότερα ο Κάρλος Αουγκούστο πήρε την κεφαλιά, η μπάλα κόντραρε στον Χαλχάλ και κατέληξε στα δίχτυα για το 2-0.

Τεσσάρα στη Μίλαν με χατ τρικ Μπανγκουλά

Η Μπολόνια πέτυχε σπουδαία εκτός έδρας νίκη απέναντι στη Μίλαν, επικρατώντας με 4-2 και προκαλώντας την πρώτη ήττα του Ρούμπεν Αμορίμ στη Serie A. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Σαμουέλ Μπανγκουλά, ο οποίος σημείωσε χατ τρικ.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ με τον Μπανγκουλά, έπειτα από λάθος του Μουσα στη μεσαία γραμμή. Η Μίλαν αντέδρασε και γύρισε προσωρινά το παιχνίδι σε 13 λεπτά. Ο Σισέ ισοφάρισε στο 14ο λεπτό και στο 27' πέτυχε το 2-1. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι κατέρρευσαν στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Νταβίντε Μπαρτεζάγκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, ισοφαρίζοντας για την Μπολόνια, ενώ λίγο αργότερα ο Μπανγκουλά έδωσε ξανά προβάδισμα στους Ροσομπλού. Ο ίδιος στο 86' το χατ τρικ του για το τελικό 4-2.