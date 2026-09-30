Η οικογένεια του άλλοτε παίκτης της Ίντερ, Ντάνιελ Οσβάλντο, «ξέσπασε» αναφορικά με τα fake news σχετικά με την κατάσταση υγείας του πρώην ποδοσφαιριστή.

Ο Ντάνιελ Οσβάλντο παραμένει νοσηλευόμενος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Δημοτικού Νοσοκομείου του Γιαβαγιόλ στο Μπουένος Άιρες από την περασμένη Πέμπτη, όταν χρειάστηκε να εισαχθεί λόγω πλευριτικής συλλογής που συνοδευόταν από σοβαρή πνευμονική λοίμωξη.

Ωστόσο από τη στιγμή που έγινε γνωστή είδηση της είσοδο του στο νοσοκομείο έχουν βγει πολλά fake news σχετικά με την κατάσταση της υγείας του και έτσι η οικογένειά του αποφάσισε να «σπάσει» τη σιωπή της και να δώσει λεπτομέρειες αναφορικά με την υγεία του πρώην ποδοσφαιριστή.

Συγκεκριμένα, την περασμένη Τρίτη (29/09) οι συγγενείς του άλλοτε επιθετικό των Ίντερ και Μπόκα Τζούνιορ επιβεβαίωσαν ότι ο 40χρόνος είναι ξύπνιος και έχει πλήρη διάυγεια, ενώ ξεκαθάρισαν ότι η νοσηλεία δεν σχετίζεται με προβλήματα ναρκωτικών, όπως είχε ακουστεί και ότι πρόκειται αποκλειστικά για πνευμονολογικό ιατρικό ζήτημα, βάζοντας τέλος στην παραφιλολογία.

Παρά τα καλά νέα σχετικά με το επίπεδο της συνείδησής του, ο Οσβάλντο θα παραμείνει στο νοσοκομείο. Οι γιατροί αναμένουν τα αποτελέσματα της βιοψίας που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης για να καθορίσουν με ακρίβεια τη θεραπεία που χρειάζεται και να προχωρήσουν στην ανάρρωσή του.

La familia de Daniel Osvaldo emitió un comunicado este martes a través de redes sociales para brindar información acerca del estado de salud del exfutbolista, quien se encuentra internado en terapia intensiva luego de haber sufrido un derrame pleural:



✍️ "Dani está bien y… pic.twitter.com/3qVPQwzUoN September 29, 2026

«Ο Ντάνι είναι καλά και έχει πλήρη διαύγεια. Δεν αληθεύει ότι έφτασε ή βρισκόταν σε κατάσταση εξαθλίωσης. Προσήλθε όπως θα μπορούσε να κάνει οποιοσδήποτε άνθρωπος, έπειτα από αρκετές ημέρες με πόνους και χωρίς όρεξη για φαγητό. Επίσης, δεν ισχύει ότι του αφαίρεσαν έναν πνεύμονα, ότι έχει επιπλοκές στα πόδια, ότι η κατάστασή του οφείλεται στη χρήση ουσιών ή ότι μένει στο ενοίκιο, μεταξύ άλλων ανακριβειών που κυκλοφόρησαν χωρίς να έχουν διασταυρωθεί».

«Νοσηλεύεται στην Εντατική λόγω πλευριτικής συλλογής. Έπειτα από αρκετές ημέρες με ενοχλήσεις, οι οποίες αρχικά θεωρούνταν μυϊκές ή μεσοπλεύριες, διαπιστώθηκε ότι είχε αυτό που στην καθημερινή γλώσσα αποκαλείται, σωστά ή λανθασμένα, “υγρό στον πνεύμονα”», αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειας του παίκτη.

Η πλευριτική συλλογή είναι ουσιαστικά μεγάλη ποσότητα υγρού στον πνεύμονα, με τον Οσβάλντο να είχε εδώ και αρκετές μέρες δυσφορία και πόνους στο στήθος, με τους γιατρούς να εντοπίζουν ότι έχει επηρεαστεί ο δεξιός πνεύμονας, εξού και αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του στη ΜΕΘ.