Σε πένθος βυθίστηκε το ιταλικό και παγκόσμιο ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών, ο θρύλος της Μίλαν, Φράνκο Μπαρέζι.

Την τελευταία του πνοή άφησε ο θρυλικός Φράνκο Μπαρέζι και βύθισε στο πένθος όλο το ιταλικό και παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η Μίλαν έβγαλε την ανακοίνωση όπου έκανε γνωστό ότι ο legend των «ροσονέρι» έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών.

Ο ίδιος υπηρέτησε τους Μιλανέζους τόσο ως ποδοσφαιριστής για μία 20ετία όσο και ως παράγοντας της ομάδας μέχρι και τον θάνατο του, περνώντας σχεδόν όλη τη του ζωή του στη Μίλαν, κατακτώντας έξι πρωταθλήματα, τρία Champions League, τρία Super Cup, δύο Διηπειρωτικά και τέσσερα ιταλικά Σούπερ Καπ ενώ είχε στεφθεί πρωταθλητής κόσμου με την Ιταλία το 1982.

Αναλυτικά η ανακοίνωση για τον άλλοτε αμυντικό:

Ολόκληρη η ιστορία της Μίλαν θρηνεί για την απώλεια του Φράνκο Μπαρέζι. Το παράδειγμα και το ήθος του θα παραμείνουν για πάντα χαραγμένα στο DNA του Συλλόγου, όπως ακριβώς και η εμβληματική φανέλα του με το νούμερο 6. Τα συλλυπητήρια που απευθύνει η Μίλαν στην οικογένεια του Φράνκο Μπαρέζι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, αποτελούν έκφραση των συναισθημάτων κάθε «ροσονέρο», που βιώνει αυτή την απώλεια ως δική του.