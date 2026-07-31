Θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Φράνκο Μπαρέζι
Την τελευταία του πνοή άφησε ο θρυλικός Φράνκο Μπαρέζι και βύθισε στο πένθος όλο το ιταλικό και παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η Μίλαν έβγαλε την ανακοίνωση όπου έκανε γνωστό ότι ο legend των «ροσονέρι» έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών.
Ο ίδιος υπηρέτησε τους Μιλανέζους τόσο ως ποδοσφαιριστής για μία 20ετία όσο και ως παράγοντας της ομάδας μέχρι και τον θάνατο του, περνώντας σχεδόν όλη τη του ζωή του στη Μίλαν, κατακτώντας έξι πρωταθλήματα, τρία Champions League, τρία Super Cup, δύο Διηπειρωτικά και τέσσερα ιταλικά Σούπερ Καπ ενώ είχε στεφθεί πρωταθλητής κόσμου με την Ιταλία το 1982.
Αναλυτικά η ανακοίνωση για τον άλλοτε αμυντικό:
Ολόκληρη η ιστορία της Μίλαν θρηνεί για την απώλεια του Φράνκο Μπαρέζι. Το παράδειγμα και το ήθος του θα παραμείνουν για πάντα χαραγμένα στο DNA του Συλλόγου, όπως ακριβώς και η εμβληματική φανέλα του με το νούμερο 6. Τα συλλυπητήρια που απευθύνει η Μίλαν στην οικογένεια του Φράνκο Μπαρέζι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, αποτελούν έκφραση των συναισθημάτων κάθε «ροσονέρο», που βιώνει αυτή την απώλεια ως δική του.
La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o— AC Milan (@acmilan) July 31, 2026
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