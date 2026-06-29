Γιούριτς: Αναλαμβάνει τη Μόντσα
Ο Ιβάν Γιούριτς αναλαμβάνει τα ηνία της Μόντσα, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Αταλάντα. Οι Μπιανκορόσι επέλεξαν τον Κροάτη τεχνικό ως αντικαταστάτη του Πάολο Μπιάνκο για τη νέα σεζόν, που θα τους βρει να αγωνίζονται στη Serie A.
Να θυμίσουμε ότι ο Γιούριτς στο παρελθόν κάθισε στον πάγκο της Ελλάς Βερόνα, ενώ πέρασε επίσης από τις Τορίνο, Ρόμα, Τζένοα και Ίντερ.
Ο Κροάτης κόουτς δοκίμασε την τύχη του και στην Premier League με τη Σαουθάμπτον, προτού επιστρέψει στην Ιταλία για λογαριασμό της Αταλάντα, με την οποία μάλιστα έκανε το ντεμπούτο του στο Champions League.
Η διοίκηση της Μόντσα καλωσόρισε τον 50χρονο κόουτς με ανακοίνωσή της.
AC Monza comunica che dal 1 luglio 2026 Ivan Juric sarà il nuovo allenatore della Prima Squadra biancorossa.— AC Monza (@ACMonza) June 29, 2026
Benvenuto Mister! ⚪🔴
Comunicato ufficiale ➡️ https://t.co/ddv9Z6tu9Z 🗞️ pic.twitter.com/Se7ckbOUb4
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