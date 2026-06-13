Ακόμα ένα ιταλικό κλαμπ μπήκε στη... διεκδίκηση της απόκτησης του Γκαμπριέλ Στρεφέτσα του Ολυμπιακού και αυτή είναι η Τορίνο.

Μετά από ένα εξαιρετικό εξάμηνο με την Πάρμα και την προηγούμενη παρουσία του στην Κόμο, ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα έχει μεγάλη... πέραση στην Ιταλία, με την πρώτη να παλεύει να τον διατηρήσει στο ρόστερ της, έστω και ως μορφή δανεισμού.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφος Άντι Κάλτσιο, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ βρίσκεται στα... ραντάρ και της Τορίνο, η οποία έχει μπει δυναμικά στην περίπτωση της απόκτησής του και έχει ήδη ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με την πλευρά του Ολυμπιακού.

Να θυμίσουμε πως οι Πειραιώτες είναι θετικοί στην πώληση του ποδοσφαιριστή αλλά με την προϋπόθεση να πάρουν πίσω όσα περισσότερα χρήματα μπορούν από εκείνα που έδωσαν το περασμένο καλοκαίρι (8 εκατ. ευρώ).