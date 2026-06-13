Στρεφέτσα: Ολυμπιακός - Μπήκε και η Τορίνο στη «κούρσα» της απόκτησής του
Μετά από ένα εξαιρετικό εξάμηνο με την Πάρμα και την προηγούμενη παρουσία του στην Κόμο, ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα έχει μεγάλη... πέραση στην Ιταλία, με την πρώτη να παλεύει να τον διατηρήσει στο ρόστερ της, έστω και ως μορφή δανεισμού.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφος Άντι Κάλτσιο, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ βρίσκεται στα... ραντάρ και της Τορίνο, η οποία έχει μπει δυναμικά στην περίπτωση της απόκτησής του και έχει ήδη ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με την πλευρά του Ολυμπιακού.
Να θυμίσουμε πως οι Πειραιώτες είναι θετικοί στην πώληση του ποδοσφαιριστή αλλά με την προϋπόθεση να πάρουν πίσω όσα περισσότερα χρήματα μπορούν από εκείνα που έδωσαν το περασμένο καλοκαίρι (8 εκατ. ευρώ).
Confirmado: El Torino pidió información al Olympiacos por Gabriel Strefezza.— 𝘈𝘯𝘥𝘺 𝘊𝘢𝘭𝘤𝘪𝘰 🇮🇹 (@Andy_Calcio) June 13, 2026
Mientras, el Parma está en conversaciones con el club griego para recuperar a Strefezza tras su cesión por €4.5 millones + bonos que no se alcanzaron. pic.twitter.com/VElkoT9tnu
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.