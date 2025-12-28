Κρεμονέζε - Νάπολι 0-2: Ο Χόιλουντ «καθάρισε» και η καταδίωξη συνεχίζεται
Η Νάπολι γύρισε από το... Ριάντ με αέρα Supercoppa και επέστρεψε στις νίκες στην Serie A. Έχοντας πάρει τα πάνω της, η ομάδα του Αντόνιο Κόντε είχε σε (ακόμη μία) εξαιρετική ημέρα τον Ράσμους Χόιλουντ που σκόραρε δις «καθαρίζοντας» την Κρεμονέζε από το πρώτο ημίχρονο. Το 2-0 των Παρτενοπέι τους ανέβασε στους 34 βαθμούς, έναν πίσω από την Μίλαν που νωρίτερα έκανε το χρέος της απέναντι στην Βερόνα.
Χωρίς να παίξει εντυπωσιακό ποδόσφαιρο, η Νάπολι κυριάρχησε από την αρχή μέχρι το τέλος του παιχνιδιού χωρίς να δώσει στην Κρεμονέζε ευκαιρίες για να απειλήσει την εστία της. Ο Χόιλουντ ήταν στο σωστό σημείο όταν χρειάστηκε για την ομάδα του, λύνοντας εκείνος τον γρίφο της αντίπαλης άμυνας.
Μόλις στο 13' έβαλε σε θέση οδηγού τη Νάπολι. Η μπάλα με τα... πολλά κατέληξε στα πόδια του κι εκείνος από κοντά την έσπρωξε στα δίχτυα για το 0-1. Τα θεμέλια ενισχύθηκαν από τον Δανό λίγο πριν το ημίχρονο, όταν σε φάση διαρκείας στην άμυνα της Κρεμονέζε, ο Χόιλουντ από κοντά διπλασίασε τα τέρματα των Παρτενοπέι.
Στο δεύτερο μέρος, ο Δανός που έφτασε τα εννέα γκολ την φετινή σεζόν έψαξε το χατ-τρικ, ενώ ο ΜακΤόμινεϊ είχε τις δικές του στιγμές για να χριστεί σκόρερ (73', 86') βλέποντας όμως τον Αουντέρο να τον σταματάει και στις δύο περιπτώσεις. Με αυτή τη νίκη, η Νάπολι άφησε πίσω της την ήττα από την Ουντινέζε την προηγούμενη αγωνιστική συνεχίζοντας την... καταδίωξη της Μίλαν. Η Κρεμονέζε από την άλλη παρέμεινε στην 12η θέση και σε απόσταση ασφαλείας από την επικίνδυνη ζώνη.
Η βαθμολογία της Serie A
