Χάρη στην ντοπιέτα του Ράσμους Χόιλουντ, η Νάπολι πέρασε από την Κρεμόνα (0-2) και συνέχισε να καταδιώκει την Μίλαν στην κορυφή της Serie A.

Η Νάπολι γύρισε από το... Ριάντ με αέρα Supercoppa και επέστρεψε στις νίκες στην Serie A. Έχοντας πάρει τα πάνω της, η ομάδα του Αντόνιο Κόντε είχε σε (ακόμη μία) εξαιρετική ημέρα τον Ράσμους Χόιλουντ που σκόραρε δις «καθαρίζοντας» την Κρεμονέζε από το πρώτο ημίχρονο. Το 2-0 των Παρτενοπέι τους ανέβασε στους 34 βαθμούς, έναν πίσω από την Μίλαν που νωρίτερα έκανε το χρέος της απέναντι στην Βερόνα.

Χωρίς να παίξει εντυπωσιακό ποδόσφαιρο, η Νάπολι κυριάρχησε από την αρχή μέχρι το τέλος του παιχνιδιού χωρίς να δώσει στην Κρεμονέζε ευκαιρίες για να απειλήσει την εστία της. Ο Χόιλουντ ήταν στο σωστό σημείο όταν χρειάστηκε για την ομάδα του, λύνοντας εκείνος τον γρίφο της αντίπαλης άμυνας.

Μόλις στο 13' έβαλε σε θέση οδηγού τη Νάπολι. Η μπάλα με τα... πολλά κατέληξε στα πόδια του κι εκείνος από κοντά την έσπρωξε στα δίχτυα για το 0-1. Τα θεμέλια ενισχύθηκαν από τον Δανό λίγο πριν το ημίχρονο, όταν σε φάση διαρκείας στην άμυνα της Κρεμονέζε, ο Χόιλουντ από κοντά διπλασίασε τα τέρματα των Παρτενοπέι.

Στο δεύτερο μέρος, ο Δανός που έφτασε τα εννέα γκολ την φετινή σεζόν έψαξε το χατ-τρικ, ενώ ο ΜακΤόμινεϊ είχε τις δικές του στιγμές για να χριστεί σκόρερ (73', 86') βλέποντας όμως τον Αουντέρο να τον σταματάει και στις δύο περιπτώσεις. Με αυτή τη νίκη, η Νάπολι άφησε πίσω της την ήττα από την Ουντινέζε την προηγούμενη αγωνιστική συνεχίζοντας την... καταδίωξη της Μίλαν. Η Κρεμονέζε από την άλλη παρέμεινε στην 12η θέση και σε απόσταση ασφαλείας από την επικίνδυνη ζώνη.