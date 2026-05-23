Δημοσίευμα του «Athletic» αποκαλύπτει αστρονομική προσφορά από αμερικανικό fund για την εξαγορά της Νάπολι, η οποία αγγίζει τα δυο δισεκατομμύρια ευρώ!

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι εισέρχεται η Νάπολι και η οικογένεια Ντε Λαουρέντις. Όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα του «Athletic», οι Ιταλοί έχουν στα χέρια τους μια αστρονομική πρόταση ύψους δυο δισεκατομμυρίων ευρώ για την πώληση των Παρτενοπέι σε αμερικανική κοινοπραξία.

Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, η Underdog Global Partners (UGP) ηγείται των διαπραγματεύσεων εκ μέρους μιας μερίδας επενδυτών από την Αμερική, οι οποίοι έχουν καταστρώσει ένα φιλόδοξο σχέδιο για τη συνέχεια της κληρονομιάς που έχει χτίσει ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις στη Νάπολι.

Από την πλευρά της η διοίκηση του ιταλικού κλαμπ φέρεται να έχει μεταφέρει πως ο σύλλογος δεν είναι προς πώληση, όμως η απάντησή τους δεν έχει πτοήσει τους Αμερικανούς. H UGP άλλωστε συνεχίζει να πιέζει στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες φέρεται να ξεκίνησαν πριν από περίπου έξι μήνες.

Η UGP πάντως δεν κινείται σε άγνωστα νερά, καθώς έχει ασχοληθεί και στο παρελθόν με τον αθλητισμό της Ιταλίας. Στο χαρτοφυλάκιό της συμπεριλαμβάνεται συγκεκριμένα η Καμπομπάσο, μια ιταλική ομάδα ποδοσφαίρου στην τρίτη κατηγορία, καθώς και η ομάδα μπάσκετ της Νάπολι που αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία.

Στόχος της μάλιστα είναι να υποβάλει αίτηση για μια θέση στο NBA Europe ενόψει της προγραμματισμένης έναρξης του νέου πρωταθλήματος το 2027. Με μια ενδεχόμενη εξαγορά και της ποδοσφαιρικής ομάδας, τότε θα χτίσει έναν πολυαθλητικό οργανισμό με επίκεντρο τη Νότια Ιταλία.