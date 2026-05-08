Επιστροφή στα τρίποντα για την Τορίνo, καθώς επικράτησε 2-1 επί της Σασουόλο και ανέβηκε στη 12η θέση της Serie A.

Η αυλαία της 36ης αγωνιστικής της Serie A άνοιξε με νίκη για την Τορίνο! Η Γκρανάτα επικράτησε δύσκολα με ανατροπή 2-1 επί της Σασουόλο κι ανέβηκε στην 12η θέση του ιταλικού πρωταθλήματος, στην πρώτη της νίκη μετά από έναν μήνα. Μετά από ένα άκεφο πρώτο μέρος χωρίς γκολ, οι Νεροβέρντι προηγήθηκαν με σκόρερ τον Θόρστβεντ στο 51΄. Παρόλα αυτά, οι γηπεδούχοι έφεραν τούμπα το ματς μέσα σε πέντε λεπτά. Αρχικά ο Σιμεόνε ισοφάρισε στο 66΄και ο Πέντερσεν σφράγισε το τρίποντο στο 71΄με το τελικό 2-1.