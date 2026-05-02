Ο νέος Αυτοκράτορας της Ρώμης

Ο Λευτέρης Ντανοβασίλης γράφει για την επανάσταση στη Ρόμα είχε νικητή τον Γκασπερίνι, που έχει στα χέρια του πρωτοφανή εξουσία, αλλά και πολύ υψηλές προσδοκίες.

Ο Ταφάτσι είναι ένας από τους πιο γνωστούς κωμικούς χαρακτήρες στο ιταλικό ποδόσφαιρο και το μόνο που κάνει είναι να χτυπάει τον εαυτό του με ένα πλαστικό μπουκάλι. Δεν είναι, λοιπόν, καθόλου τυχαία η φράση που χρησιμοποίησε η Repubblica, για να περιγράψει όλα αυτά που συμβαίνουν τελευταία στη Ρόμα: «tafazziane settimane», «εβδομάδες του Ταφάτσι». Είναι οι εβδομάδες της μιζέριας στην Τριγκόρια.

Μετά τη νίκη επί της Πίζα πριν 3 αγωνιστικές ο Ρανιέρι, σύμβουλος της διοίκησης, αποφάσισε ότι είχε ακούσει αρκετή κριτική από τον Γκασπερίνι. «Φτιάξαμε μία λίστα με 5-6 προπονητές», αποκάλυψε ο 74χρονος Ιταλός. «Οι 3 πρώτοι δεν αποδέχθηκαν την πρόταση και ο σύλλογος επέλεξε τον Γκασπερίνι για τη δουλειά που είχε κάνει στην Αταλάντα, όπου ξεκίνησε με νεαρούς παίκτες και την έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο. Αποκτήσαμε κι εμείς πολλούς νεαρούς παίκτες, και όταν λέω «εμείς» εννοώ όλοι μας μαζί, συμπεριλαμβανομένου και του Γκασπερίνι.

Δεν υπάρχει παίκτης που να αποκτήθηκε, για τον οποίο να μην γνώριζε και να μην είχε δώσει τη συγκατάθεσή του». Οι δηλώσεις αποτέλεσαν το σημείο χωρίς επιστροφή, με τον Ρανιέρι να περνάει στην αντεπίθεση. Από το ξεκίνημα της σεζόν ο προπονητής της Ρόμα κάνει συνεχώς δηλώσεις και παραπονιέται για όλα: τον μεταγραφικό σχεδιασμό, το ιατρικό επιτελείο, την πορεία του πρότζεκτ.

Μετά τον αποκλεισμό από την Μπολόνια στο Europa League ο Γκασπερίνι συναντήθηκε με τους ιδιοκτήτες και οι Φρίντκινς του ζήτησαν να μην είναι τόσο επικριτικός στις συνεντεύξεις τύπου. Σε εκείνη τη συνάντηση ήταν παρόντες ο τεχνικός διευθυντής Μασάρα και ο Ρανιέρι. Ο έμπειρος προπονητής δεν έκανε πίσω και εξέφρασε για ακόμα μία φορά τις ίδιες ανησυχίες, χρησιμοποιώντας για πολλοστή φορά τη φράση «pulsante di emergenza», το «κουμπί πανικού».

11 - Since FIFA introduced the winter transfers in 2001/02, only one player who joined Serie A in the winter transfer have scored more goals than Donyell #Malen in 25/26: 11 (level with Maxi López for Catania 2009/10), fewer only than Balotelli for AC Milan 2012/13 (12). Impact. pic.twitter.com/NI07LcR2X2 — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 25, 2026

Από όλες τις μεταγραφές της Ρόμα το καλοκαίρι και τον Ιανουάριο ο ίδιος πιστώνεται απόλυτα τις επιλογές των Μάλεν (έχει απίθανα νούμερα ανάλογα με την πρώτη χρονιά του Μπατιστούτα στην Ιταλία) και Γουέσλεϊ, που έχουν κάνει μεγάλη διαφορά. Όλες οι υπόλοιπες ήταν του Μασάρα και του Ρανιέρι. Στα μάτια του τελευταίου ο Γκασπερίνι είναι ένας δύσκολος χαρακτήρας, εγωιστής και άκρως ειρωνικός. Αποφάσισε, λοιπόν, να ανοίξει την πόρτα της κρίσης και να μπλοφάρει. «Αν εγώ είμαι το πρόβλημα, τότε θα κάνω στην άκρη», έλεγε μετά το παιχνίδι με την Πίζα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν περίμενε ότι αυτή τη φορά η απάντηση της διοίκησης θα ήταν άμεση και αποφασιστική. Λίγες ημέρες αργότερα του ζητήθηκε να υποβάλει την παραίτησή του και να αποχωρήσει.

Αυτή τη φορά οι Φρίντκινς έκαναν κάτι πρωτόγνωρο στην πρωτεύουσα και δεν έχασαν χρόνο: έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο Γκασπερίνι είναι το αφεντικό. Δεν ανέβαλλαν μία απόφαση, που μέχρι το φινάλε τη σεζόν θα μπορούσε να κάνει μεγάλη ζημιά, αν δεν την έπαιρναν, και προχώρησαν σε αυτό που έδειχνε αναπόφευκτο, δίνοντας εξουσίες που δεν είχε κανένας άλλος προηγούμενος προπονητής της Ρόμα, ούτε καν ο Ζοσέ Μουρίνιο.

Σε ξεχωριστή του συνάντηση με τη διοίκηση ο έμπειρος τεχνικός έθεσε 4 όρους, προκειμένου να συνεχίσει και μετά το καλοκαίρι: εξασφαλισμένο μεταγραφικό μπάτζετ για τις δικές του επιλογές, άλλον τεχνικό διευθυντή, πιο ικανό από τον Μασάρα, καμία σχέση με τον Ρανιέρι και το δικό του επιτελείο (ιατρικό και προπονητικό). Όλα του τα αιτήματα ικανοποιήθηκαν, με το πρώτο να έχει έναν μεγάλο αστερίσκο, για τον οποίο ο Γκασπερίνι έχει ενημερωθεί αναλυτικά. Το 2022 η Ρόμα είχε υπογράψει συμφωνία με την UEFA, προκειμένου να βελτιώσει τα οικονομικά.

Πλέον, από τη φετινή σεζόν θα πρέπει να τηρήσει όλους τους κανόνες βιωσιμότητας, καθώς το καλοκαίρι του 2027 θα έρθει ο μεγάλος έλεγχος στα βιβλία της. Σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport, αυτή τη στιγμή εντοπίζεται μία «τρύπα» 70-80 εκατ. ευρώ, τα οποία θα πρέπει να βρεθούν από πωλήσεις. Αυτός ο λόγος ήταν που πρότασσε πάντα ο Μασάρα, όταν δεχόταν την κριτική του προπονητή. Η Ρώμη έχει χώρο μόνο για έναν Αυτοκράτορα και αυτός είναι ο Γκασπερίνι. Ακόμα και μετά από αυτή τη σαπουνόπερα, οι απώλειες της Κόμο έχουν φέρει τη Ρόμα μία ανάσα από την 4άδα και την έξοδο στο Champions League, που θα προσφέρει μεγάλες ανάσες στα ταλαιπωρημένα ταμεία.

Αυτή τη φορά η επανάσταση δίνει την εξουσία σε έναν και μόνο άνθρωπο, που έχει την αυτοπεποίθηση ότι θα ανταπεξέλθει πλήρως στις προσδοκίες. Οι οπαδοί ήδη τον λατρεύουν και δείχνουν να ξέχασαν τι πέτυχε πέρυσι ο Ρανιέρι στο «Ολίμπικο», ενώ η διοίκηση τον στηρίζει άνευ όρων. Κάτι σπάνιο στην Τριγκόρια. Πριν λίγους μήνες το MAGARA (Μασάρα, Γκασπερίνι, Ρανιέρι) αποθεωνόταν, όμως πλέον όλα έχουν να κάνουν μόνο με ένα πρόσωπο.

Επόμενο παιχνίδι για τη Ρόμα είναι αυτό κόντρα στη Φιορεντίνα, από την οποία έχασε μόλις 3 από τα 51 προηγούμενα εντός έδρας μεταξύ τους ματς για το πρωτάθλημα, με την πιο πρόσφατη ήττα να σημειώνεται τον Απρίλιο του 2018 (0-2). Τα καλά σερί για τους Giallorossi δεν τελειώνουν εκεί, καθώς το αήττητο εντός έδρας σερί στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος έχει φτάσει στα 19 παιχνίδια, ενώ με μόλις 10 γκολ παθητικό φέτος στο Ολίμπικο κάνουν την κορυφαία τους επίδοση από το 2014. Μία νίκη θα τους φέρει πιο κοντά στην 4άδα και τον Γκασπερίνι πιο κοντά στον θρόνο του…