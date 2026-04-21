Σύμφωνα με νέες πληροφορίες της Gazzetta dello Sport, το κύλωμα των συνοδών πολυτελείας όπου εμπλέκονται παίκτες της Serie A δρούσε και στην Ελλάδα.

Μια άλλη πλευρά της νυχτερινής ζωής του Μιλάνου ήρθε στο φως μετά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης από την οικονομική αστυνομία της Ιταλίας. Η οργάνωση, χρησιμοποιώντας ως «βιτρίνα» μια εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων, προσέφερε αποκλειστικά πακέτα υπηρεσιών που κατέληγαν σε σεξουαλική εκμετάλλευση νεαρών γυναικών σε πολυτελή ξενοδοχεία, με κέρδη που ξεπερνούν το 1,2 εκατ. ευρώ!

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι στο... πελατολόγιο της οργάνωσης αυτής περιλαμβάνονται εύποροι επιχειρηματίες αλλά και σημαντικός αριθμός ποδοσφαιριστών της Serie A.

Ωστόσο, η δράση του κυκλώματος δεν περιοριζόταν μόνο στα ιταλικά σύνορα. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της έρευνας, που αποκάλυψε η Gazzetta dello Sport, πέρα από το Μιλάνο, η Ελλάδα αποτελούσε τη δεύτερη βασική τοποθεσία της δράσης τους.

Οι περίπου δέκα γυναίκες που «στρατολογήθηκαν», ανάμεσα στις οποίες βρίσκονται και άτομα 18 ετών, δραστηριοποιούνταν με το ίδιο ακριβώς μοντέλο και στη χώρα μας με επίκεντρο τη Μύκονο.