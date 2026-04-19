Η Μίλαν κέρδισε με 1-0 στην έδρα της υποβιβασμένης Βερόνα, επέστρεψε στις νίκες και μοιράζεται τη δεύτερη θέση με τη Νάπολι.

Έκανε το καθήκον της η Μίλαν και πέρασε από την έδρα της υποβιβασμένης Βερόνα! Οι Ροσονέρι επικράτησαν 1-0 και παρέμειναν στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Serie A, όπου έχουν συγκάτοικο τη Νάπολι με 66 βαθμούς, πέντε αγωνιστικές πριν το φινάλε του ιταλικού πρωταθλήματος.

Το γκολ για τους φιλοξενούμενους πέτυχε ο Αντριέν Ραμπιό στο 41ο λεπτό, ύστερα από ασίστ του Ραφαέλ Λεάο. Οι Μιλανέζοι αναπτύχθηκαν από τα αριστερά με τον Πορτογάλο σταρ να περνά καταπληκτική κάθετη πάσα στον Γάλλο χαφ, ο οποίος πλάσαρε υποδειγματικά σε τετ-α-τετ τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι δύο ομάδες ανακάτεψαν την τράπουλα με αλλαγές σε τακτική και πρόσωπα ωστόσο το σκορ δεν άλλαξε. Οι γηπεδούχοι ανησύχησαν τους φιλοξενούμενους, με τον Όρμπαν να χάνει μεγάλη ευκαιρία στο 84ο λεπτό.

Η ομάδα της Βόρειας Ιταλίας επέστρεψε στις νίκες μετά από την ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής, ενώ η Βερόνα παρέμεινε στη 19η θέση με -μόλις- 18 βαθμούς και χρειάζεται ένα... θαύμα για να μείνει στα «μεγάλα σαλόνια».

Η Μίλαν δεν έχει αξιώσεις για πρωτάθλημα, καθώς η συμπολίτισσα Ίντερ είναι στο +12 και ετοιμάζεται για το 21ο Σκουντέτο της ιστορίας της.