Νάπολι - Λάτσιο 0-2: Άλωσε το «Μαραντόνα» και η Ίντερ... προβάρει το στέμμα
Η Νάπολι έπρεπε να επικρατήσει αν ήθελε να κρατήσει ζωντανές τις λιγοστές ελπίδες που είχε για τον τίτλο, όμως η Λάτσιο δεν της έκανε το χατίρι... Οι Ρωμαίοι επικράτησαν 2-0 μέσα στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» κι άφησαν τους Παρτενοπέι στο -12 από την πρωτοπόρο Ίντερ, η οποία καλπάζει μόνη προς το Scudetto.
Το κακό φάνηκε από το... καλημέρα για τη Νάπολι, αφού μόλις στο 6λ η Λάτσιο ευτύχησε να ανοίξει το σκορ με γκολ του Κανσελιέρι που εκτέλεσε άψογα στη γωνία της εστίας. Στο 31΄οι Ρωμαίοι άγγιξαν το 2-0 από την άσπρη βούλα, όμως ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς αναδείχθηκε νικητής απέναντι στον Ζακάνι στην εκτέλεση του πέναλτι.
Οι φιλοξενούμενοι ωστόσο πίεζαν για το δεύτερο γκολ και τελικά το βρήκαν στο 57΄, ο οποίος με τρομερό σουτ έξω από την περιοχή βρήκε δίχτυα για το 2-0. Δυο λεπτά αργότερα το δοκάρι σταμάτησε την προσπάθεια του Άλισον Σάντος και τις ελπίδες των γηπεδούχων να ξαναμπούν στο ματς, με το 2-0 να μένει μέχρι τέλους και να βάζει σε κίνδυνο ακόμα και τη δεύτερη θέση για τη Νάπολι...
