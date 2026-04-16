Ίντερ: «Δένει» Κίβου και βάζει τέλος στα σενάρια Σιμεόνε
Δεν το κουνάει από το Μιλάνο και την Ίντερ ο Κριστιάν Κίβου, με τον πρόεδρο των Νερατζούρι να τον αποθεώνει σε δηλώσεις του. Κάπως έτσι λοιπόν ο Τζιουζέπε Μαρότα έβαλε τέλος στα σενάρια που ήθελαν τον Ντιέγκο Σιμεόνε να παίρνει τα ηνία της ομάδας.
Χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των Νερατζούρι ανέφερε ο 45χρονος Ρουμάνος είναι ένας από τους καλύτερους νέους προπονητές στην Ευρώπη και ότι η διοίκηση τον στηρίζει απόλυτα: «Προφανώς μένει, θα είναι ξανά μαζί μας. Ο Κίβου είναι ένας από τους καλύτερους ανερχόμενους προπονητές στην Ευρώπη».
Cristian Chivu will stay at Inter next season and negotiations will continue over new contract.April 16, 2026
"He's obviously staying, he's gonna be with us again. Chivu is one of the best emerging managers in Europe", says Inter president Marotta.
Αυτή είναι η πρώτη του σεζόν στον πάγκο της Ίντερ που φιγουράρει στην πρώτη θέση της Seria A και χωρίς αμφιβολία είναι το φαβορί για τον τίτλο, με τη Νάπολι να βρίσκεται στο -9.
Όσον αφορά τον Τσόλο... «πέταξε» για τα ημιτελικά του Champions League, αφήνοντας εκτός συνέχειας τη Μπερτσλόνα στη 15η σεζόν στον πάγκο της Ατλέτικο Μαδρίτης. Πλέον έχει ραντεβού με την Άρσεναλ για να ξανά βρεθεί στον τελικό 11χρονία μετά, τότε που οι Καλτσονέρος έχασαν από τη Ρεάλ Μαδρίτης του Αντσελότι (4-1) στο Ντα Λουζ.
