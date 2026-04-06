Η Γιουβέντους επικράτησε 2-0 της Τζένοα στο Τορίνο και βρέθηκε στο -1 από την Κόμο και την τετράδα. Εξαιρετικός ο Ντι Γκρεγκόριο.

Η Γιούβε εκμεταλλεύθηκε την γκέλα της Κόμο, επικράτησε 2-0 εντός έδρας της Τζένοα και βρέθηκε ξανά στη μάχη της τετράδας, μιας και μείωσε στο -1. Εξαιρετικό το ξεκίνημα για την ομάδα του Σπαλέτι, αφού μόλις στο 4ο λεπτό άνοιξε το σκορ με κεφαλιά του Μπρέμερ. Το πρώτο 20λεπτο έκλεισε ιδανικά για τη Γιουβέντους, αφού στο 17ο λεπτό ο ΜακΚένι από ασίστ του Κονσεϊσάο διαμόρφωσε το 2-0.

Η Γιουβέντους συνέχισε να δημιουργεί φάσεις, με τον Κενάν Γιλντίζ να απειλεί, ενώ ο ΜακΚένι έχασε απίθανη ευκαιρία λίγο πριν το ημίχρονο για ένα ακόμα γκολ. Στο δεύτερο μέρος, ο Μικέλε Ντι Γκρεγκόριο πέρασε στη θέση του τραυματία Περίν και πρωταγωνίστησε, πραγματοποιώντας στο 75' εντυπωσιακή διπλή απόκρουση σε πέναλτι του Μάρτιν. Η Τζένοα έχασε μοναδική ευκαιρία να μπει στο ματς και μέχρι το τέλος δεν άλλαξε τίποτα. Ετσι, οι Γενοβέζοι παρέμειναν στην 14η θέση και στο +6 από την επικίνδυνη ζώνη.