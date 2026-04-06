Η Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγκας «κόλλησε» στο «0» στην έδρα της Ουντινέζε, αλλά παραμένει σταθερά στην πρώτη τετράδα της Serie A.

Η Κόμο, με τον Τάσο Δουβίκα να ξεκινάει στο βασικό σχήμα, δεν καταφέρε να περάσει από την έδρα της Ουντινέζε, με τις δύο ομάδες να παραμένουν ισόπαλες με 0-0, με το σύνολο του Σεσκ Φάμπρεγκας όμως να παραμένει στην 4η θέση της βαθμολογίας και τους 58 βαθμούς, στο +4 από την 5η Γιουβέντους, η οποία έχει ένα παιχνίδι λιγότερο.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν παράσταση για μία μόνο ομάδα, με τους γηπεδούχους να είναι εκείνοι που είχαν τις καλύτερες φάσεις. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την Ουντινέζε λοιπόν, ήρθε στο 11', όταν ο Αρτούρ Άτα, έκανε ένα σουτ μέσα από την περιοχή, σημαδεύοντας την πάνω δεξία γωνία της εστίας, με τον Μπούτεζ να αποκρούει και να στέλνει την μπάλα σε κόρνερ. Στο 20΄ ο Γάλλος μέσος έπεσε μέσα στην περιοχή μετά απο ένα μαρκάρισμα του Κεμπφ, με τον διαιτητή να μην καταλογίζει καμία παράβαση και να συνεχίζει κανονικά το παιχνίδι. Στο 38' ο Πιοτρόσκι κάνει μία σέντρα μέσα στην περιοχή, με τον Βέλγο αμυντικό να μην μπορεί να βρει κάποιον συμπαίκτη του και την μπάλα να καταλήγει στα πόδια των αμυντικών της Κόμο. Λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου ο Καμαρά σουτάρει εξ επαφής με τον Μπούτεζ να αποκρούει για ακόμη μία φορά.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε ακόμη πιο νωχελικά και για τις δύο ομάδες, με τον Φάμπρεγκας να κάνει τις πρώτες αλλαγές στο 60', με τον Τάσο Δουβίκα να περνάει αλλαγή και τη θέση του να παίρνει ο Κοσοβάρος Μεργκίμ Βοϊβόντα. Η πρώτη καλή φάση για τις δύο ομάδες στο δεύτερο μέρος ήρθε στο 72' με τον Σενεγαλέζο Ιντρίσα Γκέιγ να σουτάρει με δύναμη λίγο έξω από τη μικρή περιοχή. Δύο λεπτά αργότερα, ο Σέρτζι Ρομπέρτο εκμεταλλευόμενος το γέμισμα του Παζ πήδηξε ψηλότερα απ΄όλους και έστειλε την μπάλα με κεφαλιά στην εστία, με εκείνη να περνά εκατοστά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Οκόγιε. Στο 87' ο Βοϊβόντα είχε την ευκαιρία να «κλέψει» το ματς με τον επιθετικό να βρίσκει χώρο μέσα στην περιοχή και το σουτ να περνάει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Νιγηριανού κίπερ των γηπεδούχων.

Κόμο (Φάμπρεγκας): Μπουτέζ, Σμόλιτς (86' Φαν Ντερ Μπρεμπτ), Κεμπφ, Κάρλος, Μορένο, Βάλε, Περόνε (60' Ρομπέρτο), Ντα Κούνια, Ντιάο (80' Μοράτα), Παζ, Κακερέ (60' Μπατουρίνα), Δουβίκας (60' Βοϊβόντα).