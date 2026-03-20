Το φαινόμενο Κόμο

Ο Λευτέρης Ντανοβασίλης γράφει για την Κόμο, που μέσα σε 7 χρόνια βρίσκεται από την 4η κατηγορία στη μάχη για την έξοδο στο Champions League.

Πριν από κάθε παιχνίδι της Κόμο, οι παίκτες χαλαρώνουν σε ένα τεράστιο δωμάτιο που έχει τη μυρωδιά και την εμφάνιση ενός γυμναστηρίου από τη δεκαετία του ’80. Για να βγουν στον αγωνιστικό χώρο, θα πρέπει να περάσουν από ένα μεγάλο τσιμεντένιο τούνελ γεμάτο με γκράφιτι θρύλων του συλλόγου, όπως οι Μάρκο Ταρντέλι, Τζανλούκα Τζαμπρότα και Στέφανο Μποργκοβόνο. Όλες οι εικόνες μοιάζουν με νοσταλγία να έχουν έρθει από παρελθόν.

Όλα συμβαίνουν με έναν τρόπο που δεν θυμίζει μία ομάδα, που μάχεται με αξιώσεις για την έξοδο στο Champions League: οι οπαδοί πάντα συγκεντρώνονται σε ένα μπαρ στο γιοτ κλαμπ κοντά στο στάδιο, πριν μπουν στις εξέδρες. Όποιος βρεθεί σε αυτές, μπορεί να μυρίσει τη λίμνη, ακόμα και να τη δει αν βρίσκεται ψηλά, όπως ο δήμαρχος Αλεσάντρο Ραπινέζε, προκειμένου να απολαύσει τη «θέα». «Η αντίληψή μας για το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει», αποκαλύπτει. «Πρέπει να έρθεις εδώ για να το καταλάβεις».

Τα πάντα στρέφονται γύρω από το στάδιο Giuseppe Sinigaglia, που πήρε το όνομά του από τον διάσημο κωπηλάτη, ο οποίος σκοτώθηκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και αποτελεί ένα από τα πρώτα παραδείγματα του αρχιτεκτονικού κινήματος «Razionalismo». Για χρόνια αποτελούσε έδρα ενός περήφανου συλλόγου, πριν γίνει απλά ένας τόπος για φωτογραφίες τουριστών και αναγεννηθεί τα τελευταία χρόνια.

Το χαμηλότερο σημείο για την Κόμο ήρθε τον Μάρτιο του 2017, όταν ο σύλλογος δήλωσε πτώχευση και κατέληξε στα χέρια της Ακοσούα Πούνι Εσιέν, συζύγου του Μικαέλ Εσιέν. Μέσα σε 4 μήνες απίθανες ιστορίες, όπως το λεωφορείο της αποστολής να μπλοκάρει διόδια, επειδή κανένας από τη διοίκηση δεν ήθελε να τα πληρώσει, έκαναν την εμφάνισή τους, μέχρι να καταλήξει ο Νικάστρο στην ιδιοκτησία. Τελικά, εκείνος ήταν που πούλησε τον σύλλογο στους Ρόμπερτ και Μάικλ Χαρτόνο το 2019. Ο Ιταλός αργότερα αποκάλυψε ότι αυτό που πούλησε δεν ήταν ο σύλλογος, αλλά «η κουλτούρα και η τοποθεσία», παρομοιάζοντας την Κόμο με τη «Via della Spiga», τον πιο διάσημο εμπορικό δρόμο του Μιλάνου, του ποδοσφαίρου.

Από τότε, μέσα σε 7 χρόνια, βρέθηκε από την 4 η κατηγορία στην 4 η θέση της Serie A 9 αγωνιστικές πριν το φινάλε της σεζόν. Έχοντας προχωρήσει σε 34 αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και έχοντας επενδύσει περισσότερα από 390 εκατ. ευρώ, το φαινόμενο Κόμο δεν είναι καθόλου τυχαίο. «Λειτουργούμε όπως η Disney», είχε πει με απόλυτη ειλικρίνεια ο Σουβάρσο, πρόεδρος και εκπρόσωπος της ιδιοκτησίας. Η πόλη έχει ζωντανέψει ξανά γύρω από το ποδόσφαιρο, έστω κι αν αυτό «έχει να κάνει μόνο με το 40% ολόκληρου του πρότζεκτ». Ο Σουβάρσο θέλει να φτιάξει τη δική του… «Κόμο» ζυθοποιία, ενώ στις ακαδημίες, που αυτή τη στιγμή ανακαινίζονται, θα μπορούν κάθε καλοκαίρι να προπονούνται παιδιά τουριστών, προκειμένου να ενισχύσουν τα ταμεία του συλλόγου.

«Θα πρέπει να προσφέρουμε διασκέδαση», συνεχίζει ο Σουβάρσο, που ξέρει ότι τα χρήματα θα φτάσουν στην πασίγνωστη λύση μόνο με αυτόν τον τρόπο. Άλλωστε, μία από τις πρώτες κινήσεις, προκειμένου να έρθει η άνοδος στη Serie A ήταν η απόκτηση ενός all-star παίκτη. «Ένα μήνα πριν ξεκινήσω τις συζητήσεις για να έρθω εδώ, ήμουν σε έναν γάμο στο Κόμο», είχε αποκαλύψει ο Σεσκ Φάμπρεγας. «Συνήθιζα να έρχομαι για διακοπές στο Villa d’Este και ήξερα που βρίσκεται το Κόμο. Για το ποδόσφαιρο εδώ, όμως, δεν είχα την παραμικρή ιδέα». Το 2022 ο Ισπανός αποφάσισε να υπογράψει και να κλείσει εκεί την καριέρα του, αγοράζοντας παράλληλα μειοψηφικό πακέτο μετοχών, κάτι που του προσφέρθηκε, προκειμένου να κάνει ακόμα πιο δελεαστική την πρόταση.

«Είδα πόσο ήθελαν να δουν τον σύλλογο να μεγαλώνει και ήθελαν να το κάνουν με τον τρόπο που θέλω κι εγώ», τόνισε ο Σεσκ. «Ξεκινήσαμε από το μηδέν, κάτι που ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Μπορούσα να κλείσω την καριέρα μου εκεί και να έχω την ευκαιρία να εξελιχθώ ως προπονητής, μία ιδέα που λάτρεψα. Το πρότζεκτ είναι μακροπρόθεσμο και αυτό ακριβώς που έψαχνα».

Τελικά, αφού ολοκλήρωσε την καριέρα του, ο Φάμπρεγας αρχικά ανέλαβε την Primavera (U19) το 2023 και τον Νοέμβριο του ίδιου έτους αντικατέστησε τον Λόνγκο στον πάγκο της πρώτης ομάδας. Μπορεί να χρειάστηκε να «υποβιβαστεί» σε βοηθό, καθώς δεν είχε ακόμα όλα τα απαραίτητα διπλώματα προπονητικής, όμως τον Ιούλιο επέστρεψε στη θέση του και άρχισε σιγά-σιγά να μετουσιώνει το πλάνο του. Ο ρόλος του στην Ιταλία χαρακτηρίζεται ως «all’inglese», θυμίζοντας τις περισσότερες αρμοδιότητες, που έχουν οι – περισσότεροι – προπονητές στην Αγγλία.

«Πρέπει πάντα να αναλύεις τον τρόπο που παίζει ο αντίπαλος», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στην Telegraph, όταν ακόμα η Κόμο αγωνιζόταν στη Serie B. «Τι ακριβώς κάνει, που μπορούμε να βρούμε κενούς χώρους, ποια είναι τα δυνατά του σημεία. Και θα πρέπει να αναλύσουμε, με βάση τη φιλοσοφία μας, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να αγωνιστούμε. Θα πρέπει, επίσης, να έχεις παίκτες που καταλαβαίνουν πώς θέλεις να παίξεις, ώστε να μην χρειαστεί να προσαρμοστείς εσύ σε εκείνους».

Αυτή τη φιλοσοφία την έχουν δει και στα δύο πρώτα χρόνια της Κόμο μετά την επιστροφή στην κορυφαία κατηγορία. «Πάντα θέλω ανθρώπους γύρω μου, που να είναι καλύτεροι από εμένα. Μπορεί να είσαι πιο γνωστός από εκείνους, όμως αν θέλεις να συνεχίσεις να εξελίσσεται, πιστεύω ότι πάντα θα χρειάζεσαι ανθρώπους στο περιβάλλον σου, που να είναι καλύτεροι από σένα», ολοκλήρωσε ο Σεσκ για το πώς ο ίδιος προσπαθεί κάθε μέρα να γίνεται και καλύτερος.

Το καλοκαίρι του 2024 είχε στα χέρια του ένα σκληροτράχηλο ρόστερ, που θα κρατούσε την Κόμο στη Serie A. Φέτος, τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Δεν υπέγραψαν μεγάλα ονόματα, που θα έκαναν «θόρυβο», αλλά παίκτες που θέλουν να γίνουν «μεγάλα ονόματα». Πριν λίγες ημέρες ο Σουβάρσο αποκάλυψε στο Rivista Undici ότι δεν έχει θέσει στόχους στον Φάμπρεγας και ότι δεν υπάρχει απαίτηση για ευρωπαϊκή έξοδο. Η προτεραιότητα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ο σύλλογος να γίνει κάποια στιγμή κερδοφόρος. Σίγουρα, βέβαια, μία συμμετοχή στο Champions League θα βοηθούσε. Και στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Ρόμα φάνηκε πόσο έχει μεγαλώσει η Κόμο.

Σε πολύ κρίσιμο παιχνίδι, με τις δύο ομάδες ισόβαθμες στην 4η θέση, η ομάδα του Γκασπερίνι μπήκε καλύτερα και πήρε το προβάδισμα. Η ομάδα του Σεσκ, όμως, συνέχισε με την ίδια σιγουριά: ανάπτυξη από την άμυνα, κυκλοφορία με υπομονή, σωστό πρέσινγκ και αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο που στο τέλος έκαναν τη διαφορά. Μία από αυτές ήταν και ο Τάσος Δουβίκας, που έφερε το παιχνίδι στα ίσια, φτάνοντας τα 10 γκολ στο πρωτάθλημα, για να γίνει ο πρώτος παίκτης της Κόμο με διψήφιο αριθμό τερμάτων στην ίδια σεζόν μετά τον Μποργκονόβο το 1985-86. Είναι εκείνος στον οποίο έχει αφιερωθεί το μότο «Non c’è sconfitta nel cuore di chi lotta», «Δεν υπάρχει ήττα στην καρδιά εκείνων που μάχονται», στο προπονητικό κέντρο Mozzate. Τελικά, η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 79’ και η Κόμο έχει το προβάδισμα για τα… αστέρια.

Το πόσο θέλει να εξελίσσεται ο Ισπανός τεχνικός φαίνεται και από το γεγονός ότι πάντα ψάχνει τις πιο βέλτιστες λύσεις. Έτσι, τις τελευταίες ημέρες μπορεί κανείς να δει στο προπονητικό κέντρο μία τεράστια οθόνη, που του δίνει τη δυνατότητα να κάνει σε πραγματικό χρόνο παρατηρήσεις σχετικά με τις αποστάσεις, τη θέση και τους χώρους κάθε παίκτη με τη βοήθεια drones. Είναι κάτι που έχει καθιερώσει ο Λουίς Ενρίκε στην Παρί και δίνει τη δυνατότητα εξοικονόμησης χρόνου. Τέλος τα πολλά video μετά από κάθε προπόνηση, καθώς όλα μπορούν να διορθώνονται επί τόπου.

Παράλληλα, κάλεσε ανθρώπους του τεχνικού επιτελείου της Μπόντο Γκλιμτ στην Ιταλία, προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις και να τον βοηθήσουν σχετικά με τη διατροφή των παικτών. Οι Νορβηγοί κατάφεραν με επιτυχία να εμπνευστούν από το μοντέλο της Uno X Mobility στην ποδηλασία, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα διατροφής, που που βοηθάει περισσότερο τους παίκτες στην αποθεραπεία και στην αποφυγή τραυματισμών. Ο Σεσκ ξέρει ότι η παραμικρή λεπτομέρεια μπορεί στο τέλος να κάνει τη διαφορά.

Μπορεί η Κόμο να έχει δεχθεί μεγάλη κριτική φέτος για την απουσία Ιταλών παικτών, όμως δίνεται μεγάλο βάρος στις ακαδημίες και όλοι ελπίζουν ότι τα αποτελέσματα θα φανούν τα επόμενα χρόνια. «Προσπαθούμε να φέρουμε όσους περισσότερους μπορούμε, σας το υπόσχομαι», έλεγε τον περασμένο Αύγουστο ο Ισπανός. «Κάνω την ανάλυσή μου, βλέπω ποιους Ιταλούς θα μπορούσαμε να φέρουμε, που θα ανεβάσουν το επίπεδό μας, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο. Οι καλύτεροι παίζουν ήδη για την Ίντερ ή τη Γιουβέντους».

Πολλές Παρασκευές, πριν αναχωρήσει για το Λουγκάνο, ο Φάμπρεγας συναντά τον Ντάβιντε Φακίν, αθλητικό διευθυντή της Primavera, που είχε καταγράψει περισσότερες από 300 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα. Μιλάνε για τις ακαδημίες, αλλά και για όλα μπορούν να βελτιώσουν τη λειτουργία του συλλόγου. «Ξεκινήσαμε από την οροφή και τώρα περνάμε στα θεμέλια», όπως λέει χαρακτηριστικά ο Φακίν.

Η Κόμο προσπαθεί μέσα σε αυτό το… χόλιγουντ περιβάλλον να διατηρήσει την επαφή με την τοπική κοινωνία και με την απλότητα, κάτι που από την πρώτη στιγμή είχε τονίσει και ένας άλλος διάσημος μέτοχος, ο Τιερί Ανρί. Κάθε Παρασκευή, το προπονητικό επιτελείο και οι παίκτες προπονούνται με παιδιά με ειδικές ανάγκες, ενώ στις εκτός έδρας εμφανίσεις μπορεί κανείς να δει το όνομα μίας τοπικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης κατά της παιδικής λευχαιμίας. Έπειτα από κάθε νίκη ο Σουβάρσο κερνάει τους πάντες μπύρα στο εστιατόριο Mediterraneo στην Piazza Volta, ενώ στο στάδιο έχει φροντίσει να δημιουργηθεί μία ξεχωριστεί γωνιά, όπου μαζεύει τα παιδιά, προκειμένου να πάρουν αυτόγραφα και να φωτογραφηθούν με τους παίκτες.

Επόμενο παιχνίδι για την Κόμο είναι εκείνο απέναντι στην Πίζα και έχει τη δυνατότητα να ισοφαρίσει ή να πλησιάσει κάποια ακόμα ρεκόρ. Ψάχνει την 5η διαδοχική νίκη, κάτι που είχε πετύχει ξανά στη Serie A μόνο τον Μάρτιο του 1952, ενώ θέλει να πλησιάσει το σερί του 1950, όταν είχε πετύχει 2+ τέρματα για 7 σερί αγωνιστικές, τη στιγμή που τώρα έχει φτάσει στις 4. Αν τα καταφέρει θα κάνει το επόμενο βήμα γι’ αυτό που έμοιαζε ακατόρθωτο πριν λίγα χρόνια…



