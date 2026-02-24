Πλήρως απογοητευμένοι από την ομάδα τους, οπαδοί της Τορίνο πήραν τα φτυάρια κι άφησαν περιττώματα έξω από το προπονητικό κέντρο του ιταλικού συλλόγου.

Η Τορίνο διανύει μια απογοητευτική πορεία τη φετινή σεζόν στη Serie A, καθώς τα συνεχή σκαμπανεβάσματα την έχουν περιορίσει στην 15η θέση και μόλις στο +3 από την επικίνδυνη ζώνη.

Στην οπαδική τάξη επικρατεί αναβρασμός για την εικόνα της Γκρανάτα που αδυνατεί να παρουσιάσει μια σταθερότητα, με ορισμένους οπαδούς να κάνουν εμφανή τον εκνευρισμό τους προς την ομάδα τους.

Συγκεκριμένα αποφάσισαν να διαμαρτυρηθούν αφήνοντας ένα πακτωλό από περιττώματα έξω από το προπονητικό κέντρο της Τορίνο, με τις εικόνες να μιλούν από μόνες τους.