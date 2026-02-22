Με τρία τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο, η Ρόμα επικράτησε 3-0 της Κρεμονέζε και εδραιώθηκε στην τετράδα της βαθμολογίας της Serie A.

Με τη Γιουβέντους να έχει χάσει έδαφος, η Ρόμα είχε την ευκαιρία να ξεφύγει στη μάχη για την έξοδο στο Champions League και την άδραξε, νικώντας 3-0 εντός έδρας την Κρεμονέζε και ξεφεύγοντας στο +4 από τη Βέκια Σινιόρα στη βαθμολογία της Serie A.

Οι Τζαλορόσι είχαν την υπεροχή στο πρώτο ημίχρονο αλλά δεν κατάφεραν να σκοράρουν, με τη μεγαλύτερη στιγμή τους να έρχεται στο 35ο λεπτό, όταν ο Σαραγόσα βρήκε τον Μαντσίνι και αυτός έστειλε την μπάλα στο δοκάρι με κεφαλιά. Εντέλει, η Ρόμα πήρε το προβάδισμα στο 59', όταν ο Κριστάντε έπιασε ωραία κεφαλιά μετά την εκτέλεση κόρνερ του Πελεγκρίνι.

Ακολούθως, τα πράγματα έγιναν πιο εύκολα για τη Ρόμα, καθώς στο 77', ο σκόρερ του πρώτου τέρματος εκτέλεσε εκείνος κόρνερ και βρήκε τον Εντικά, που με σουτ μέσα από την περιοχή διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, με τον Πισίλι να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα με... οβίδα στο 86ο λεπτό. Για την ομάδα του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, στον πάγκο έμεινε ο Κώστας Τσιμίκας.