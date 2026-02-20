Η Σασουόλο επιβλήθηκε εύκολα 3-0 εντός έδρας της Βερόνα και την έστειλε ακόμα πιο κοντά στη Serie B.

Δίχως να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες, η Σασουόλο επιβλήθηκε 3-0 εντός έδρας της Βερόνα και την άφησε στον πάτο της βαθμολογίας της Serie A και στο -9 από τη σωτηρία, με τους νικητές από τη μεριά τους να ανεβαίνουν όγδοοι με το τέταρτο τρίποντο στα τελευταία πέντε ματς.

Όλα έδειχναν ότι το πρώτο ημίχρονο θα ολοκληρωθεί χωρίς σκορ, ωστόσο οι γηπεδούχοι πρόλαβαν να σκοράρουν δις πριν την ανάπαυλα! Στο 39', ο Πιναμόντι έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του με σουτ μέσα από την περιοχή, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ο Μπεράρντι διπλασίασε τα τέρματά της με πέναλτι.

Ο ίδιος παίκτης ήταν αυτός που τελείωσε ουσιαστικά το ματς στο 62', όταν βγήκε τετ α τετ μετά από αστραπιαία αντεπίθεση των Νεροβέρντι και τελείωσε ιδανικά τη φάση για να ανεβάσει τον δείκτη του σκορ στο 3-0, που ήταν και το τελικό σκορ. Σημειώνεται πως η Βερόνα ολοκλήρωσε το ματς με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Αλ Μουσράτι στο 85'.