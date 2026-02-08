Aσταμάτητη η Ίντερ, διέλυσε τη Σασουόλο με 5-0 και συνεχίζει απτόητη στην κορυφή της βαθμολογίας.

H Ίντερ δεν λυπήθηκε τη Σασουόλο και συνεχίζει να προελαύνει στην κορυφή της βαθμολογίας, καθώς επιβλήθηκε με το εμφατικό 5-0. Οι Νερατζούρι άνοιξαν το χορό των γκολ στο 11' με τον Μπίσεκ, που πήρε την σκαστή κεφαλιά από το κόρνερ του Ντιμάρκο. Στο 28' ο Τουράμ διπλασίασε τα γκολ της ομάδας του με ένα έξοχο σουτ μετά από σέντρα του Ντιμάρκο, ενώ λίγο πριν το φινάλε του α' μέρους, οι γηπεδούχοι είδαν και τέρμα τους να ακυρώνεται για οφσάιντ.

Η Ίντερ μπήκε φουριόζα και στο β' ημίχρονο με τον Λαουτάρο Μαρτίνες να βρίσκει δίχτυα στο 50'. Τέσσερα λεπτά αργότερα ο δείκτης του σκορ ανέβηκε στο 4-0 αυτή τη φορά με κεφαλιά του Ακάντσι, ενώ η Σασουόλο έμεινε με 10 παίκτες εξαιτίας της δεύτερης κίτρινης κάρτας στον Μάτιτς για έντονη διαμαρτυρία. Στο 89' ήρθε και το πέμπτο γκολ με τον Ενρίκε, που πήρε το ριμπάουντ και διαμόρφωσε το τελικό 5-0.

Ίντερ (3-5-2): Ζόμερ, Μπίσεκ, Ακάντσι, Μπαστόνι, Ενρίκε, Σούσιτς, Ζιελίνσκι, Μικιταριάν, Ντιμάρκο, Μαρτίνες, Τουράμ

Έχασε έδαφος η Μπολόνια

Τίποτα δεν λειτούργησε καλά για τη Μπολόνια στο σημερινό παιχνίδι κόντρα στη Πάρμα. Ηττήθηκε με 1-0 εντός έδρας και υπέστη την τέταρτη σερί ήττα. Παράλληλα έμεινε με παίκτη λιγότερο από το 18ο λεπτό της αναμέτρησης, ενώ αποχώρησε και ο Λυκογιάννης με μυϊκό τραυματισμό. Το χρυσό γκολ, οι φιλοξενούμενοι το βρήκαν στο 90'+5' με τον Ορντονές που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με ένα δυνατό σουτ, αν και έπαιζαν και εκείνοι με 10 παίκτες από το 79'. Οι γηπεδούχοι είχαν καλές στιγμές χωρίς όμως να τις μετουσιώσουν σε γκολ και έχασαν ευκαιρία να ανέβουν πιο ψηλά στη βαθμολογία.

Γκέλαρε η Ουντινέζε

Η Ουντινέζε τα βρήκε σκούρα κόντρα στην Λέτσε, ηττήθηκε εκτός έδρας με 2-1 και και έχασε ευκαιρία να πλησιάσει στις πιο ψηλές θέσεις. Μόλις στο 5' ο Γκάλντεμαν έβαλε τους φιλοξενούμενους σε θέση οδηγού, ενώ η απάντηση από τους γηπεδούχους ήρθε στο 26' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σολέτ. Στο 90' όμως ο Μπαντά έσβησε τις όποιες ελπίδες για απόκτηση βαθμών, αφού διαμόρφωσε το τελικό 2-1. Η Λέτσε με το τρίποντο αυτό πήρε ανάσα στη μάχη της παραμονής.