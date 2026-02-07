Η Φιορεντίνα αν και κρατούσε τη νίκη στα χέρια της, τελικά ισοφαρίστηκε από τη Τορίνο (2-2) και έμεινε στην επικίνδυνη ζώνη.

Η Φιορεντίνα πληγώθηκε στις καθυστερήσεις από τη Τορίνο, αφού απέσπασε ισοπαλία 2-2 στην έδρα της. Με την εξέλιξη αυτή, οι Βιόλα είναι στην 18η θέση του υποβιβασμού με 18 βαθμούς και η κατάσταση δυσχεραίνει όλο και περισσότερο.

Στο 26' ο Κασαντέι, αφού δέχτηκε τη σέντρα του Ιλκάν, με κοντινή κεφαλιά έδωσε το προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους. Oι Βιόλα όμως έβγαλαν αντίδραση στο 51' με τον Σόλομον, που ισορρόπησε το ματς με ένα δυνατό σουτ στο δεξί παραθυράκι, ενώ έξι λεπτά αργότερα ο Κιν έκανε την ανατροπή για το 2-1. Οι χαρές όμως δεν κράτησαν πολύ, αφού ο Μαριπάν με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 2-2 και πάγωσε το «Αρτέμιο Φράνκι».