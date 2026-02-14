Ο Σεσκ Φάμπρεγκας άσκησε δριμεία κριτική στον Άλβαρο Μοράτα για την αποβολή του ενάντια στη Φιορεντίνα.

Η Φιορεντίνα υποχρέωσε σε εντός έδρας ήττα την Κόμο, η οποία ενώ βρισκόταν πίσω με 2-1, πίεσε τους Βιόλα των δέκα παικτών στα τελευταία λεπτά ψάχνοντας την ισοφάριση. Ωστόσο, ο Άλβαρο Μοράτα δέχτηκε δύο κίτρινες κάρτες μέσα σε ένα λεπτό (89') και αποβλήθηκε, καταδικάζοντας την ομάδα του και εξαγριώνοντας τον Σεσκ Φάμπρεγκας!

Ο Ισπανός τεχνικός ήταν έξαλλος που ο συμπατριώτης του έχασε την ψυχραιμία του και δέχτηκε την κόκκινη κάρτα για αψιμαχία με τον Ρανιέρι, λέγοντας πως «οι προκλήσεις είναι μέρος του ποδοσφαίρου, όποιος δεν μπορεί να ανεχτεί μία πρόκληση, ας αλλάξει επάγγελμα. Είναι έμπειρος ποδοσφαιριστής και περιμένω περισσότερα από αυτόν, η γραμμή μεταξύ νίκης και ήττας είναι λεπτή».

Μετά την ήττα αυτή, η Κόμο είναι έβδομη στη βαθμολογία της Serie A και στο -5 από την τετράδα, με την όγδοη, Λάτσιο, πάντως, να είναι οκτώ βαθμούς μακριά.