Η Πόρτο καταγγέλλει τον Πρόεδρο της Σπόρτινγκ, Βαραντάς, για... τα φιλάκια που έστειλε στους οπαδούς των Δράκων.

Το επεισοδιακό ντέρμπι στο «Ντραγκάο» μεταξύ Πόρτο και Σπόρτινγκ τα είχε όλα, από σαμποτάζ μέχρι κλεμμένες πετσέτες, κρυμμένες μπάλες και βανδαλισμούς αποδυτηρίων. Εκτός από αυτά τα περιστατικά, η Πόρτο ετοιμάζεται να καταγγείλει τον Πρόεδρο των Λιονταριών για... φιλάκια.

Σύμφωνα με την «Record», οι Δράκοι καταγγέλλουν τον Φεντερίκο Βαραντάς με την αιτιολογία ότι προκάλεσε τους οπαδούς των γηπεδούχων. Κατά την άφιξη των φιλοξενουμένων, η απευθείας πρόσβαση στα αποδυτήρια ήταν κλειστή και η ομάδα αναγκάστηκε να ακολουθήσει εναλλακτική διαδρομή. Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να περάσουν από τη φισούνα που οδηγεί στον αγωνιστικό χώρο.

Σε αυτό το σημείο, οι οπαδοί της Πόρτο προκάλεσαν τον Βαραντάς και εκείνος ανταπέδωσε με φιλάκια. Ο σύλλογος αποφάσισε να καταγγείλει το περιστατικό στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.