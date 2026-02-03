Η Μίλαν διέλυσε την Μπολόνια εκτός έδρας με 3-0 και μείωσε τη διαφορά από την κορυφή της Serie A στους πέντε βαθμούς.

Η Μίλαν έβγαλε αντίδραση μετά την ισοπαλία με τη Ρόμα, αφού πέρασε... αέρας από την Μπολόνια επικρατώντας 3-0. Οι Ροσονέρι μπήκαν ξανά στο κόλπο του τίτλου, αφού βρέθηκαν στο -5 από την κορυφή της Serie A και την Ίντερ. Η Μίλαν μπήκε δυνατά, πίεσε και στο 8ο λεπτό είχε καλή ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, αλλά ο Λόφτους Τσικ δεν μπόρεσε από κοντά να σκοράρει. Ωστόσο, στο 20ο λεπτό ήρθε το γκολ για τους Ροσονέρι. Kακή αμυντική αντίδραση των γηπεδούχων, ο Ραμπιό μοίρασε στον Λόφτους - Τσικ, ο οποίος σημείωσε το 1-0.

Οι φιλοξενούμενοι έκαναν ό,τι ήθελαν και στο 36' κέρδισαν πέναλτι. Ο Ράβαλια ανέτρεψε τον Νκουνκού και ο Γάλλος από την άσπρη βούλα πέτυχε το 2-0. Ιδανικό ξεκίνημα για τη Μίλαν και στην επανάληψη, αφού στο 48' ο Ραμπιό διαμόρφωσε το 3-0, αφού εκμεταλλεύθηκε την αμυντική αδράνεια των Ροσομπλού. Ο ρυθμός του αγώνα έπεσε, η φιλοξενούμενη είχε τον έλεγχο και όταν ανέβαινε απειλούσε, όπως στο 81' με τον Φούλκρουγκ. Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το τέλος, η ομάδα του Αλέγκρι πήρε το εύκολο τρίποντο, ενώ η Μπολόνια έπειτα την τρίτη διαδοχική ήττα έπεσε στην 10η θέση. Ο Λυκογιάννης μπήκε στο 78' της αναμέτρησης στη θέση του κάκιστου, Μιράντα.