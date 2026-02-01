«Ο Καλάμπρια είναι στην λίστα της Νάπολι», σύμφωνα με τον Ντι Μάρτζιο

Δημοσιεύματα από την Ιταλία αναφέρουν πως το δεξί μπακ του Παναθηναϊκού, Νταβίντε Καλάμπρια βρίσκεται στη λίστα της Νάπολι.

Το όνομα του Νταβίντε Καλάμπρια συνεχίζει να απασχολεί τις ομάδες της Serie A, με δημοσιεύματα από τη γειτονική χώρα να συνδέουν το δεξί μπακ του Παναθηναϊκού με μία πιθανή επιστροφή του στην Ιταλία, πριν τη λήξη του μεταγραφικού παραθύρου.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο έγκυρος δημοσιογράφος, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο σοβαρός τραυματισμός του Τζιοβάνι Ντι Λορέντζο, ο οποίος αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Φιορεντίνα, ανάγκασε τη διοίκηση των «παρτενοπέι» να επισπεύσει τις επαφές της, για να εντοπίσει έναν αξιόπιστο παίκτη έτοιμο να αντικαταστήσει επάξια τον ρόλο του αρχηγού της ομάδας.

Το όνομα που βρίσκεται ψηλά στη λίστα του Αντόνιο Κόντε είναι εκείνο του Γκαμπριέλ Ζάπα από τη Κάλιαρι, ο οποίος μάλιστα μπορεί να καλύψει όλη την δεξιά πλευρά και να αγωνιστεί τόσο ως μπακ όσο και ως εξτρέμ.

Σε περίπτωση που η υπόθεση του Ζάπα δεν υλοποιηθεί οι πρωταθλητές Ιταλίας έχουν και άλλα ονόματα κατα νου, με ένα από αυτά να είναι εκείνο του Νταβίντε Καλάμπρια που έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό έως και το καλοκαίρι του 2028, ενώ άλλοι πιθανοί στόχοι είναι ο Ιγκνάς Φαν ντερ Μπρεμπ της Κόμο και ο Τίμοθι Καστάν της Φούλαμ.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα του Ιταλού οπισθοφύλακα συνδέεται με ομάδες της πατρίδας του, αφού και τον περασμένο Δεκέμβριο δημοσιεύματα έκαναν λόγο για ενδιαφέρον της Λάτσιο και της Φιορεντίνα. Τη φετινή χρονιά ο 29χρόνος μπακ έχει αγωνιστεί 1.538 λεπτά με τη φανέλα του τριφυλλιού και σε 21 επίσημες συμμετοχές κατέγραψε δύο γκολ και τρεις ασίστ.