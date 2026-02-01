Ο Χάβι Ερνάντεθ αποχωρεί απο την Αλ Αραμπί όπου ήταν δανεικός και βρίσκεται κοντά στον Παναθηναϊκό.

Πλησιάζει στον Παναθηναϊκό ο Χάβι Ερνάντεθ, με τον Ισπανό αριστερό μπακ να βρίσκεται πλέον εκτός Αλ Αραμπί. Η ομάδα από το Κατάρ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον 27χρονο αμυντικό, που είχε εντάξει στο δυναμικό της ως δανεικό από τη Λεγκανές, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο ώστε να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Οι Πράσινοι αναζητούν λύσεις για την ενίσχυση της αριστερής πλευράς της άμυνάς τους και πιθανότατα θα αποκτήσουν τον Ισπανό με τη μορφή δανεισμού μέχρι το καλοκαίρι. Ο ίδιος είναι ψηλά στη λίστα του Παναθηναϊκού, χωρίς ωστόσο να έχει οριστικοποιηθεί κάτι μέχρι στιγμής.

Ο Χάβι Ερνάντεθ αγωνίζεται κυρίως ως αριστερό μπακ, μπορεί όμως να παίξει και ως στόπερ. Την τρέχουσα σεζόν στη Σαουδική Αραβία έχει πραγματοποιήσει 13 εμφανίσεις με τη φανέλα της Αλ Αραμπί, ενώ σε μικρή ηλικία έχει βρεθεί στις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης και της Σεβίλλης. Πέραν της Λεγκανές, ο 27χρονος αμυντικός έχει αγωνιστεί για τις Κάντιθ, Τζιρόνα και Ρεάλ Οβιέδο.