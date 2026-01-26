Η Ουντινέζε αναδείχθηκε νικήτρια στην έδρα της Βερόνα, καθώς με δυο γκολ στο β΄μέρος επικράτησε 3-1 και βύθισε ακόμα περισσότερο την αντίπαλό της στην επικίνδυνη ζώνη.

Επιστροφή στα τρίποντα για την Ουντινέζε με «θύμα» τη Βερόνα. Οι φιλοξενούμενοι πήραν τη νίκη με 3-1, διατηρήθηκαν σταθερά στη 10η θέση της Serie A και βύθισαν την αντίπαλό τους στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Το σκορ για την Ουντινέζε άνοιξε ο Ατά στο 23΄, όμως οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν τρία λεπτά αργότερα όταν κανείς δεν κατάφερε να πάρει τη μπάλα από τον Ορμπάν που πλάσαρε ιδανικά από θέση βολής.

Το β΄μέρος ωστόσο ανήκε ολοκληρωτικά στους φιλοξενούμενους. Στο 58΄ο Ζανιόλι με τρομερό μονοκόμματο σουτ στο «παραθυράκι» ανάκτησε το προβάδισμα για την Ουντινέζε, η οποία κλείδωσε το τρίποντο στο 67΄με σκόρερ τον Ντέιβις.