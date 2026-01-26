Αίτημα μεταγραφής φαίνεται πως κατέθεσε προς τη διοίκηση της Αταλάντα ο Αντεμόλα Λούκμαν, ο οποίος συνεχίζει να πιέζει τους Μπεργκαμάσκι για την αποχώρησή του.

Μπορεί το προηγούμενο καλοκαίρι η Αταλάντα να του έκλεισε την πόρτα της εξόδου, όμως ο Αντεμόλα Λούκμαν συνεχίζει να πιέζει τη διοίκηση για να αποχωρήσει άμεσα από τον ιταλικό Νότο. Σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο, κατέθεσε ξανά αίτημα μεταγραφής προς τους Μπεγκαμάσκι με σκοπό να αποχωρήσει πριν από τη λήξη της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Μετά την επιστροφή του από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ο Νιγηριανός δεν έχασε χρόνο και μετέφερε ξανά τα αιτήματά προς τη διοίκηση με σκοπό μια αλλαγή περιβάλλοντος μέσα στον Ιανουάριο.

Πλέον το μπαλάκι έχει περάσει στην πλευρά της Αταλάντα, η οποία φαίνεται να έχει χαμηλώσει τις οικονομικές της απαιτήσεις και ζητάει ένα ποσό κοντά στα 35 εκατομμύρια ευρώ για να τον παραχωρήσει.

Θυμίζουμε πως το φετινό καλοκαίρι η Ίντερ πίεζε περισσότερο από κάθε άλλη για να τον υπογράψει, αλλά καμία πρόταση που κατέθεσε δεν έπεισε τελικά τους Μπεργκαμάσκι. Τη φετινή περίοδο ο Λούκμαν αποτελεί ξανά βασικό στέλεχος της ομάδας με 18 συμμετοχές, με απολογισμό τρία γκολ και δυο ασίστ.