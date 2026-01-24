Δουβίκας: Δεύτερο γκολ κόντρα στην Τορίνο (vid)
Ο Τάσος Δουβίκας ήταν για άλλη μια φορά ασταμάτητος κάνοντας ένα εξαιρετικό παιχνίδι με την Κόμο κόντρα στην Τορίνο. Ο διεθνής επιθετικός αφού άνοιξε το σκορ στο 8' χτύπησε ξανά στο 66ο λεπτό. Πήρε την κάθετη πάσα του Μπατιρούνα και αφού απέφυγε τον αντίπαλο τερματοφύλακα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο Δουβίκας βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και έφτασε συνολικά τα 11 γκολ με την φανέλα της ομάδας του Φάμπρεγκας.
MARTIN BATURINA ASSISTS ANASTASIOS DOUVIKAS!!!— TheCroatian (@TheCroatian_) January 24, 2026
GOAL AND ASSIST TODAY!!!!pic.twitter.com/Hpo73EbSe8
